Los Charros buscarán su primer cetro en la Serie del Caribe

No tiene ni un mes que los Charros de Jalisco se coronó bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico y reabre el telón de su estadio Panamericano para arrancar el 1 de febrero la Serie del Caribe 2026. Charros es anfitrión y buscará obtener su primer título caribeño. Será su cuarta experiencia en la competencia, la primera fue en 2019, la segunda en el 2022 clasificándose en cuarto lugar y avanzando a las semifinales. La tercera en el 2025, ya bajo el mando del manager Benjamín Gil y terminaron invictos en la primera ronda, venciendo a Japón, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Este año, el equipo tiene el reto de coronarse campeón jugando en casa, algo que solo ha conseguido Venados de Mazatlán en 2005.

“Vamos a jugar. Yo no sé cuántos juegos vamos a ganar los últimos cuatro, no estoy seguro, pero vamos a ganar la semifinal y vamos a ganar la final, y vamos a cerrar aquí, en Zapopan”, dijo el entrenador.

Cabe recordar que Charros entró al cartel caribeño como México Rojo, debido a la ausencia de Venezuela. Mienteas que, los subcampeones de LMP, Tomateros de Culiacán, lo harán con la etiqueta ‘México Verde’.

Tras recibir la encomienda de organizar la Serie del Caribe 2026, inicialmente otorgada a Caracas, los Charros sueñan con regalarle a Jalisco su primer oro en el torneo que agrupa a los campeones de las principales ligas invernales de la región.

Para el estratega Benjamín Gil será su sexta ocasión como mentor de equipos mexicanos en series del Caribe, sin que todavía haya podido alzarse con un trofeo. Varios analistas ponderan la ofensiva de los Charros y su rotación, ambas reforzadas para el certamen, pero apuntan al bullpen como el área más débil de la nómina.