Tapia, Rodríguez, Marmolejos, Gavin no acompañarán al Escogido en la Serie del Caribe

Los jugadores Raimel Tapia, Héctor Rodríguez y José Marmolejos figuran en el grupo de aquellos que no acompañarán a Los campeones Leones del Escogido en el viaje a México para participar en la Serie del caribe.

Otros que no estarán con el plantel dominicano son el lanzador Grant Gavin, así como Alcides Escobar.

Tapia y Rodríguez fueron determinantes en la ofensiva de los Leones en la serie final que le ganaron 4-1 a los Toros, Escobar realizó un desempeño tan brillante que mereció el premio de Más Valioso. De forma extraoficial jugaría la final en Venezuela.

Los que asistirán

De otro lado, el gran núcleo de bateadores de los Leones sí dirá presente en México y el mismo incluye a Junior Lake, Sócrates Brito, Erik González , Yamaico Navarro. También estarán Elier Hernández, Jonathan Guzmán, Michael De la Cruz entre otros.

Se rumora irían a SC

De manera extraoficial y sin confirman porque aún anoche el equipo de Operaciones de los doble monarcas laboraba en la confección del roster final, algunos nombres que han salido a relucir son los de Cristhian Adames, Francisco Mejía, así como los lanzadores Oscar De la Cruz, Enny Romero, Joe Colbert, Esmailyn Montilla y Carlos Belén.

De esta forma lo expresó Carlos Peña, gerente general de los bicampeones nacionales del Escogido, equipo que debutará el domingo frente a los Charros de Jalisco, de México en partido que comenzará a las 9:30 de la noche, hora Dominicana.

Adames fue uno de los jugadores más productivos durante la serie regular y en el Todos contra Todos, Mejía es un receptor de brillantes cualidades ofensivas y defensivas.

De su lado, Enny y De la Cruz son dos abridores que traen solidez a la rotación abridora que tendrá el dirigente Ramón Santiago. El zurdo fue el lanzador del año en el campeonato 2024-25 y Oscar mostró consistencia durante todo el campeonato.

Así como los abridores, la parte del relevo se fortalece con los arribos de Colbert, J.C Mejía, Montilla y Belén. Los dos primeros fueron de los más sobresalientes