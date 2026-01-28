Los 5 factores claves en el cetro alcanzado por el Escogido

La ruta del Escogido no pintaba nada favorable, pero al final de la contienda fue el que alcanzó el lugar más alto del trono.

Cuando el 1 de diciembre Ramón Santiago sustituyó a Alex Cintrón en las riendas de los Leones el equipo naufragaba con un récord de 13-18, pero desde entonces culminó con 10-9 el resto de la jornada en la Serie Regular.

Solo se hizo culminar la primera parte del torneo para que el barco se enderezara para los escarlatas, dominaran el Round Robin y superaran a los Toros 4-1 en la final para levantar el trofeo 18 en su historia en la Liga Dominicana.

Un brillante logro para Ramón Santiago, quien era coach de banca de Cintrón en la primera parte de la regular y tras ese gran repunte de los Rojos culminó convirtiéndose en el tercer dirigente novato que en igual cantidad de años conquista el campeonato en Lidom.

En ese aspecto se unió a Gilbert Gómez, quien lo obtuvo con Licey en 2023-24, tras superar 4-3 a las Estrellas y Albert Pujols en el primero de los dos con los Leones, que vencieron a los azules 4-3.

Pero, para el capataz campeón, ¿Cuáles considera fueron los cinco factores principales que le merecieron el nuevo gallardete a los Leones?.

1- Superba actuación del relevo.

Santiago afirma que fue determinante, los relevistas lanzaron el 67 por ciento de las entradas en la final, ninguno de los abridores de los Leones alcanzó los 5.0 episodios, siendo José Urquidy el que más tiempo tuvo con 4.1 actos en el segundo choque.

En los cinco encuentros, los Toros apenas marcaron 8 vueltas luego de quinto acto, de esta cantidad cuatro ocurrieron en el tercer choque en el que por poco sorprenden.

Lanzadores como Derek Wets (3.2), Kenny Hernández (4.0), Héctor Neris (3.1), Jefry Yan (3.2) tu vieron efectividad de 0.00, mientras que Aneuris Zabala (3.2), 2.45. En total los relevistas se combinaron para lanzar 32 episodios, mientras que los abridores solo tiraron 15.

Cada uno de los cuatro triunfos tuvo un salvamento, repartidos en dos para Stephen Nogosec, uno para Matt Foster y otro de Alexander Colomé.

2-Magnifica defensa y bateo oportuno

Los melenudos cometieron cinco pifias, mientras que desde el primer partido comenzó lo oportuno de su ofensiva cuando superaron una desventaja de 2-6 en el octavo para culminar ganando 7-6.

Un jonrón de Alcides Escobar en el segundo acto del cuarto partido hizo borrar una ventaja taurina de 1-0 para que el Escogido remontara y triunfara 4-3.

3-Entrega de los jugadores

Santiago dio gran crédito y agradeció la brillante entrega que mostró todo el conjunto a lo largo de la temporada y nunca le bajaron en la final. El juego alegre y agresivo fue determinante, hecho que se demuestra en los 13 robos que tuvieron, una proporción de casi 3 por partidos.

4-El cuerpo de coaches y analítica

Aunque no accionan en el terreno, el grupo de instructores realizó una gran labor, con varios corredores que tomaron bases extras y magníficas decisiones con los lanzadores.

“Los encuentros eran frecuentes, todos con la misma visión de buscar la forma de neutralizar al enemigo.

5-El esfuerzo de sacar los 27 outs

Ese era uno de los grandes lemas antes de salir cada día al terreno, “esforzarnos los más que se pueda para sacar los 27 outs sin confrontar ningún tipo de peligro”, expresó Santiago al Listín Diario.