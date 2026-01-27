Fedoci pide reparar vías del Quinto Centenario

La edición número 47 de la Vuelta Ciclista Independencia será efectuada del 24 de febrero al primero de marzo, cuya culminación será un circuito cerrado en el Expreso Quinto centenario.

Asimismo, para el próximo 22 de marzo será celebrado el Grand Prix de Ciclismo, evento que se realizará en la propia avenida Quinto Centenario.

En tal sentido, la Federación Dominicana de Ciclismo hace un llamado a las autoridades competentes para que acudan en auxilio de las vías donde se desarrollarán estas actividades, ya que en la actualidad presentan varios hoyos, acumulaciones de aguas negras y otras áreas en condiciones deplorables.

Estas condiciones pésimas por demás afectarían la seguridad de las varias decenas de pedalistas e incluso del amplio público que asiste y disfruta las competencias de ciclismo.

Estas competiciones representan un importante aporte al deporte nacional y a la proyección del país, por lo que contar con vías en condiciones adecuadas es fundamental para su correcto desarrollo.

La Fedoci espera que este pedido reciba el visto bueno de las entidades encargadas de mantener en perfecto estado las diferentes vías públicas.