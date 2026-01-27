La DCNB designa a Publio Peláez como jefe de investigación

El director ejecutivo de la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), Junior Noboa, designó este martes al experimentado investigador Publio Peláez, como jefe de investigación de esa entidad.

Peláez tendrá la responsabilidad de verificar los procesos de identidad, y edad de los peloteros que buscan firmas para el béisbol profesional. También estará a cargo de la supervisión de academias y ligas de béisbol en todo el territorio nacional, para seguir fortaleciendo la integridad y transparencia en la formación y firma de los jóvenes talentos.

“Nuestra Dirección se sigue fortaleciendo con la integración de Publio Peláez, un investigador que le antecede una formidable labor en el Consulado Norteamericano, donde por más de 25 años lideró con transparencia y eficiencia el departamento antifraudes”, señaló Noboa sobre la designación que será de manera honorífica.

Peláez cuenta con una trayectoria de más de 25 años como jefe del departamento de antifraudes del Consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo, aportando amplia experiencia en cumplimiento y control institucional.

Peláez agradeció su designación y expresó, que, pondrá todo sus conocimientos y entrega al servicio de la entidad que dirige Noboa.