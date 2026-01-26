Fedom afirma que José Ramírez estará con el equipo dominicano en Clásico Mundial

El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), Juan Núñez, informó que el estelar tercera base de los Cleveland Guardians, José Ramírez, se mantiene positivo y comprometido con la selección nacional que participará en el Clásico Mundial de Béisbol, desmintiendo así los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta renuncia a su participación.

Fedom expresó que esta posición de Ramírez respalda lo que ha expresado de manera reiterada en diversas declaraciones públicas, mostrando entusiasmo, compromiso y total disposición de aportar al equipo en el rol que sea necesario.

Núñez expresó que para la República Dominicana contar con un jugador del calibre de José Ramírez representa un valor incalculable.

Recientemente, el antesalista fue categórico en una entrevista concedida al periodista Héctor Gómez, donde afirmó: “Estaré en primera plana en el equipo dando el 100 %”.

Asimismo, aseguró que no tiene inconvenientes en adaptarse a las necesidades del conjunto, ya sea jugando en la tercera base o como bateador designado