Equipos de F1 prueban en privado sus nuevos modelos de 2026 ante temores de fallos técnicos

Diez monoplazas nuevos, cinco días, sin aficionados. Y mucha seguridad.

La Fórmula 1 comenzó el lunes una nueva era con el público y los medios excluidos de la sesión de pruebas privadas centradas en la fiabilidad de los equipos en España

En una era en la que los aficionados a la F1 se han acostumbrado a obtener todos los detalles sobre los pilotos y los equipos, la prueba más extensa de los nuevos autos de 2026 comenzó con una señal de cuán privada será esta semana. Un grupo que incluía periodistas fue removido de un punto de observación fuera del circuito con vista a la pista.

“Los periodistas, creadores de contenido, fotógrafos y aficionados que se les pidió que se alejaran estaban ubicados en propiedad privada”, dijo el Circuit de Barcelona-Catalunya en un comunicado. “Por esta razón, el personal de seguridad y la policía solicitaron que abandonaran el área”.

Es difícil imaginar un contraste mayor con la lujosa fiesta de lanzamiento del año pasado que involucró a 16.000 aficionados y caras famosas en Londres.

Cadillac sale a la pista

Kimi Antonelli fue el primero en salir a la pista con Mercedes, según dijo la F1, mientras que el nuevo motor de Red Bull también atrajo interés.

“Obviamente es temprano y con las vueltas descubriremos mucho más sobre el coche y la unidad de potencia”, expresó Antonelli después de un día en el que Mercedes acumuló 151 vueltas, más del doble de la distancia del Gran Premio de España del año pasado en el mismo lugar.

Unirse a los equipos establecidos en la pista fue un hito para Cadillac antes de su debut en la temporada de F1 con el mexicano Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos.

“Es genial estar de vuelta”, dijo Bottas, quien corrió por última vez en F1 en 2024. “Tuvimos algunos problemas durante el día. Estamos depurando, por eso estamos aquí, y parece que todos los equipos tuvieron algunos problemas”.

Audi, rebautizado de Sauber y fabricando su propio motor por primera vez, tuvo “un par de problemas” y se detuvo en la pista el lunes por la mañana, comentó el piloto brasileño Gabriel Bortoleto.

Diez de los 11 equipos estarán probando en España después de que Williams encontrara retrasos con su coche. El campeón defensor McLaren optó por no rodar el lunes, ni tampoco Ferrari. Aston Martin dijo que su coche llegará “más tarde esta semana” y no estará en la pista hasta al menos el jueves.

Sin cobertura televisiva en vivo ni resultados oficiales, es difícil evaluar quién lleva la delantera con las nuevas regulaciones. La segunda prueba en Bahréin el próximo mes es cuando el enfoque cambia al rendimiento.

Puertas cerradas

Entonces, ¿por qué F1 impide que los aficionados vean los nuevos autos en la pista?

La F1 originalmente se refirió al evento de esta semana como una “prueba privada”, pero ahora lo llama el “Barcelona Shakedown”, un término que generalmente se usa para carreras de corta distancia para verificar la fiabilidad básica, no el tipo de pruebas extendidas de varios días en España.

Ese cambio refleja preocupaciones de que algunos diseños completamente nuevos podrían no ser lo suficientemente fiables como para causar una buena primera impresión.

Bahréin tiene un acuerdo de larga duración para realizar pruebas de pretemporada y su clima cálido es más representativo de las carreras reales. Degradar Barcelona puede concentrar más atención en Bahréin, que tiene la primera cobertura televisiva en vivo de los autos haciendo vueltas cronometradas.

Algunos equipos, como Ferrari, han revelado sus diseños para 2026 y les han dado un breve tiempo en pista utilizando exenciones para eventos promocionales con distancia limitada, pero planean cambios importantes antes de la primera carrera en Australia en marzo.

El campeón defensor McLaren fue inusual por señalar que su diseño de Barcelona estará cerca de la especificación de carrera. McLaren se saltará la sesión del lunes “para dar el mayor tiempo posible al desarrollo del auto”, afirmó el jefe del equipo Andrea Stella la semana pasada.

Otros, incluidos Red Bull, hasta ahora solo habían mostrado nuevos trabajos de pintura en coches de imitación, haciendo que las primeras carreras en Barcelona sean una etapa especialmente crucial en el desarrollo.