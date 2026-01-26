¿Cuál es la selección ideal Dominicana?

Para responder a la pregunta que hace el amigo y conocedor del deporte, José Armando Acta, es preciso tomar en cuenta que, contrario a otras épocas, ahora los 12 puestos de la selección nacional de baloncesto son insuficientes para el gran talento que invade las principales ligas del mundo desde la NBA hasta Europa, América, etc.

Y precisamente es ese exceso de calidad lo que hace interesante la respuesta a la interrogante de Acta. ¿Cuáles serían esos 12 elegidos? y entre ellos ¿Cuál sería el quinteto abridor? Vamos a intentar dar una respuesta.

Selección: Karl-Anthony Towns, Chris Duarte, David Jones, Koby Brea, Andrés Feliz, Joel Soriano, Jean Montero, Jassel Pérez, Ángel Núñez, Andersson García, Yaxel Lendeborg y Rafael Castro.

Quinteto: Feliz (1), Duarte (2), Lendeborg (3), Towns (4) y Soriano (5).

Banca: Montero, Jones, Brea, Pérez, Núñez, García y Castro.

Este equipo pasaría por dos condicionantes: primero, la adaptación plena de Lendeborg (6-9) a la posición de delantero rápido por lo que formaría una complicada línea frontal con Towns (7-0) y Soriano (6-11).

La segunda sería la utilización de Jones como un tercer armador detrás de Feliz y Montero, quien también pueden hacer las veces de tiradores en un momento dado.

La combinación de Feliz (defensa y control), Duarte (tirador y defensa), Lendeborg (atlético y versátil) con la superestrella Towns más el ancla defensiva y la fuerza en la zona restringida de Soriano sería explosiva para arrancar el partido.

En la segunda unidad entraría el poder creativo y explosión anotadora de Montero, Jones que se podría mover entre las posiciones 1, 2, 3, dependiendo de la situación y rival con su versatilidad, la energía y el ataque al aro de Pérez, la experiencia y el tiro de Núñez como respaldo en la posiciones tres y cuatro, además de la protección de aro y atletismo de Castro (centro, 6-11).

Eso dejaría a Brea como el especialista triplero, apostado en la esquina como una amenaza latente, mientras Pérez, Towns, Montero y Feliz cargan contra sus defensas en las penetraciones, y a García como un comodín para dar minutos de intensidad, rebotes y defensa.

Una larga lista de posibilidades entran en la discusión en caso de que alguno de los seleccionados para este equipo de ensueño no esté disponible: L.J. Figueroa, Ángel Delgado, Luis Santos, Lester Quiñones, Justin Minaya, Gelvis Solano, Mike Torres, Omar Silverio, Richard Bautista, Marques Townes, Tyson Pérez -si la FIBA lo permite-, Chris Mañón, entre otros.