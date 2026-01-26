Cientos de niños del Cibao reciben clínicas de Fedom y miembros del equipo del Clásico Mundial

Cientos de niños procedentes de las 14 provincias del Cibao participaron este sábado en la clínica de formación regional celebrada en el estadio Cibao como parte del programa de acercamiento comunitario y legado deportivo que impulsan la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), la gerencia de la selección dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y la Major League Baseball (MLB).

La jornada reunió a 340 niños de entre 8 y 10 años, provenientes de Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Montecristi y Santiago, quienes formaron parte en una experiencia diseñada para fortalecer los fundamentos del juego y promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia.

Peloteros y expeloteros de Grandes Ligas y de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) participaron y compartieron con los niños sus experiencias en el juego, resaltando la importancia de la disciplina, la preparación y el compromiso dentro y fuera del terreno.

Los jugadores participaron de manera activa en las estaciones de trabajo, intercambiaron impresiones con los niños peloteros y ofrecieron mensajes de motivación, en un ambiente de aprendizaje cercano y enriquecedor. Entre los asistentes estuvieron: Pedro Martínez, Tony Peña, Miguel Tejada, Ezequiel Durán, Luis Polonia, Hansel Alberto, Webster Rivas, Alberto Castillo, Joaquín Benoit, Leury García y Steward Berroa.

El evento estuvo encabezado por Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM); Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y Henry González, director de Operaciones Internacionales de MLB.

Núñez presentó a los presidentes de las distintas federaciones, resaltando el trabajo que cada uno realiza en favor del desarrollo deportivo del país. Asimismo, agradeció la presencia de las figuras del béisbol que se dieron cita para compartir con los niños, destacando que, a través de este gesto, están retribuyendo a la niñez dominicana los dones que Dios les concedió.

De su lado, Nelson Cruz destacó el valor de este tipo de iniciativas orientadas a la formación de la niñez, al tiempo que agradeció la disposición de peloteros y expeloteros que se sumaron a la jornada para compartir su tiempo y experiencias con las nuevas generaciones, como parte de un esfuerzo por motivarlos y sembrar valores.

“Esta actividad es para ustedes la niñez dominicana. Agradezco a mis compañeros y excompañeros por sacar tiempo para venir y dedicárselos a ustedes. Entendemos y conocemos la importancia del futuro. Queremos que esto les sirva de motivación. Que puedan sacar muchas cosas positivas de esta actividad”, manifestó.

De su lado, el inmortal del béisbol Pedro Martínez subrayó la importancia del contacto directo entre los niños y las figuras del deporte, resaltando el valor de verse reflejados en historias reales de esfuerzo y superación, como una forma de inspirarlos a creer en sus propios sueños.

“Es importante que los niños puedan acercarse a nosotros porque nosotros somos la señal de esperanza de que ellos también pueden. Que vean que nosotros somos humanos, que somos seres humanos normales, que, así como soñamos nosotros, ellos pueden también soñar. Y que nos vean a nosotros como una señal de esperanza de que ellos sí pueden lograr sus sueños como nosotros lo hemos hecho en las Grandes Ligas”, manifestó.

Por FEDOM participaron los presidentes de las federaciones de Dajabón, Rafael Augusto Quiñones Franco; de Santiago Rodríguez, Celso Leandro Rafael Vargas Vargas, de Valverde, Mónica Cecilia Fernández Liz; de Puerto Plata; de Duarte Eduardo Yapor Polanco; de Espaillat, Robín Alberto Lantigua Lantigua; de La Vega, Ramón De Jesús Diloné Delgado y de Monseñor Nouel, Víctor Enrique Vásquez.

También, de Hermanas Mirabal, José Alexander Pérez De La Cruz; de Duarte, Eriberto Antonio Miranda Then; de Sánchez Ramírez, Roberto Antonio Sanchez Morales; de María Trinidad Sánchez, Efraín Ventura Genao; de Samaná, Ainor Teófilo Padilla Taveras y de Montecristi, Rafael Arturo Castro Méndez. La actividad fue coordinada por Yissette Minaya.

La clínica en Santiago forma parte de un calendario de actividades similares que organizan FEDOM, la gerencia de la selección dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y la MLB en distintas regiones del país, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación deportiva y contribuir al crecimiento sostenido del béisbol a nivel nacional.

La próxima y última de estas actividades se desarrollará el jueves 29 en el estadio Quisqueya con la participación de niños de Santo Domingo y el Distrito Nacional.

