Craig Kimbrel acuerda pacto de Ligas Menores con los Mets

Los Mets firmarán al veterano relevista Craig Kimbrel con un contrato de Ligas Menores que incluye una invitación a los Entrenamientos de Primavera, según un informe de Jon Heyman, experto de MLB Network, publicado el sábado. El club no ha confirmado el acuerdo, que le reportará a Kimbrel $2.5 millones si llega al equipo de las Grandes Ligas, según Will Sammon de The Athletic.

Con 440 salvamentos en su carrera, Kimbrel es segundo detrás de Kenley Jansen (476) entre los lanzadores activos, y es quinto en la lista de todos los tiempos .

Kimbrel, de 37 años, registró una efectividad de 2.25 en 14 apariciones entre los Bravos y los Astros la temporada pasada, su 16.ª en las Grandes Ligas. El lanzador derecho fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 2011 con los Bravos, equipo para el que lanzó las primeras cinco temporadas de su carrera en la MLB. De 2011 a 2014, fue uno de los mejores cerradores de la liga, con una efectividad de 1.51 y 185 salvamentos en ese periodo.

Los Mets reforzaron su bullpen a principios de esta temporada baja con las incorporaciones de los lanzadores derechos Devin Williams , Luke Weaver y Luis García , pero tal vez vean a Kimbrel como una posible opción de profundidad si lanza lo suficientemente bien como para ingresar al club de las Grandes Ligas.

Traspasado a los Padres tras la temporada de 2014, Kimbrel salvó 39 juegos con una efectividad de 2.58 en 2015, su única temporada con San Diego. Después de esa temporada, fue traspasado a los Medias Rojas.

Durante las siguientes tres temporadas con Boston, Kimbrel tuvo una efectividad de 2.44 con 108 salvamentos. Desde que firmó como agente libre con los Cubs antes de la temporada 2019, el camino ha sido complicado para Kimbrel, que ha logrado una efectividad de 3.83 en los últimos siete años.