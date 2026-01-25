Chad Baker Mazara encesta 29, incluido 5 triples en la victoria de USC sobre Wisconsin

Chad Baker-Mazara encestó cinco triples y anotó 29 puntos, Ezra Ausar agregó 17 puntos y USC venció a Wisconsin 73-71 el domingo para romper la racha de cinco victorias consecutivas de los Badgers.

Jacob Cofie tuvo 11 rebotes junto con nueve puntos y cinco asistencias para USC (15-5, 4-5 Big Ten).

Nick Boyd encestó un triple, dos tiros libres y una bandeja para iniciar un parcial de 17-2 que dio a los Badgers una ventaja de 58-46 a 12 minutos del final, pero los Badgers solo acertaron 4 de 16 tiros de campo el resto del encuentro. Baker-Mazara anotó nueve puntos, incluidos los últimos siete, en un parcial de 16-2 durante los siguientes siete minutos y pico, para tomar una ventaja de dos puntos a 4:54 del final.

John Blackwell anotó dos tiros libres que empataron el marcador 65-65 con 3:13 por jugarse, pero Ausar anotó canastas consecutivas, Baker-Mazara anotó en la zona y Jerry Easter II encestó dos tiros libres con dos segundos por jugarse que hicieron que el juego quedara cuatro puntos.

Boyd encestó 10 de 17 tiros de campo y 8 de 9 tiros libres, y lideró a Wisconsin (14-6, 6-3) con 29 puntos. Nolan Winter añadió 12 puntos y Blackwell 11.

Los Badgers dispararon un 34% (23 de 67) en general y acertaron 9 de 37 (24%) desde detrás del arco.