La DPL supera los 2,300 prospectos firmados para el béisbol de Grandes Ligas

Por ocasión 17 en su historia, una constelación de novatos de la Dominican Prospect League entre lágrimas y alegrías logran materializar su primer gran anhelo.

Y para la institución este acontecimiento supera los 2,300 prospectos, quienes han pactado por montos que ascienden los 500 millones de dólares.

Ayer fueron presentado unos 25 bisoños de la DPL, quienes este año pactaron por montos que ascienden a los 22 millones de dólares.

Elián Rosario, un jardinero que acordó con los Vigilantes de Texas por 2.7 millones y Albert Fermín, paracorto, quien estampó con los Astros por 2.2 millones encabezaron al grupo de firmados, quienes en su totalidad lo hicieron por unos 22 millones de dólares.

El primero, pertenece a la Academia de Banana, mientras que el segundo es entrenado en la Quico Peña Frammy Academy. Otros novatos que recibieron magnificas bonificaciones en su primer fichaje fueron Franyer Almánzar, torpedero, quien acordó con los Cubs por 604 mil dólares, Argenis Fernández, quien lo hizo con los Cerveceros por 500 mil dólares, así como Aníbal Beltré, quien pactó con los Mellizos por medio millón de dólares.

Brian Mejía, presidente de la DPL se mostró satisfecho por que la institución cumple una vez más con la formación en el terreno y porque no en lo educativo con varias decenas de jóvenes, que desde temprana edad se trazaron como primera meta el firmar como profesional, logro que acaban de materializar.

“Para nosotros representa un gran orgullo y nos sentimos regocijados el poder presentarle un grupo más de jóvenes, quienes trabajaron y se esforzaron sin descanso para desarrollarse como peloteros y hoy los tenemos aquí ya firmados con el primer deseo materializado”, expresó Mejía.

“Desde ya les exhortó para que continúen con su esfuerzo y dedicación para ver cumplidas las siguientes metas que tendrán en lo adelante, las cuales son tan exigentes”, agregó Brian, quien tuvo a su cargo las palabras centrales.

Mientras que Erick Almonte, exgrandesligas y presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales destacó el gran trabajo que por años realiza la DPL en la formación de varias decenas de jóvenes, asi como la profesionalidad en que k lo realiza.

También llevó palabras de alientos a los jóvenes en el sentido de que no crean que tras su firma ya lo consiguieron todo, pues ahora es que les falta recorrer un largo camino para alcanzar las siguientes metas.

En el 2009, Mejía junto a Ulises Cabrera, vicepresidente de la DPL y Roberto Morales estuvieron a la vanguardia de la formación de la institución, como forma de que los prospectos tuvieran una preparación en pleno partido de béisbol, enfrentando lanzadores de su mismo nivel, que no sea meramente en showcases.

Tras llegar con este nuevo concepto, la DPL tuvo un impacto tremendo en el proceso de firmas, ayudando a los entrenadores a maximizar el potencial de sus atletas y apoyando los programas de desarrollo y mercadeo.

Desde entonces, la presentación de la clase 2026 es la número 17 en la historia, se elevan a unos 2,300 nóveles que han firmado siendo DPL, cuyos montos a nivel general superan los 500 millones de dólares.

Desde los primeros cinco años figuras como José Ramírez, Franmil Reyes, Miguel Andújar, Adalberto Mondesí, Framber Valdez y Ronald Guzmán firmaron como novatos de la DPL y han estado en franquicias de Grandes Ligas, siendo Ramírez uno de los peloteros más sobresalientes del juego hoy día.

Luego vino otra camada bien grande, incluso de los mejores talentos que tiene el juego en la actualidad, con los Juan Soto, Fernando Tatis Jr, Vladimir Guerrero Jr., Oneil Cruz, Junior Caminero, Julio Rodríguez, todos firmados entre el 2015 – 2019, Todos rostros emblemáticos de sus equipos.

La DPL sigue innovando en la industria con tecnología incluyendo Rapsodo, Trackman y Synergy en videos, actualmente asistiendo los equipos de MLB a tomar decisiones en el proceso de firmas. La DPL está marcando nuevas metas e implementado una plataforma que ayudara las próximas generaciones de peloteros y seguir el apoyo a los entrenadores.