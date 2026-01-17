Ricki Moneys encabeza firmas de los Cerveceros tras su acuerdo por 1.15 millones

En un acto encabezado por el vicepresidente de Scouting Nacional e Internacional, señor James Armstrong, los Cerveceros de Milwaukee presentaron este jueves doce prospectos dominicanos que marcaron el inicio del período de firma internacional, en sus modernas instalaciones de este municipio.

La lista está encabezada por el campocorto bateador derecho Ricki Moneys, de 17 años de edad, nativo de La Romana y quien se formó en la Academia La Javilla. Se destaca por la velocidad de su bate y el poder ofensivo combinado con un sólido “hitting approach” avanzado para su edad. Posee brazo potente y buena defensa.

Otras firmas

El zurdo Alexander Mercedes es otra de las piezas importantes fichadas por Milwaukee y presentado como poseedor de un brazo rápido y flexible con potencial para lanzar sobre tres dígitos. Es oriundo de La Guiza, San Francisco de Macorís y fue entrenado por La Piedra Muñoz.

Angeni Fernández, de Banana Baseball Academy, tiene 16 años y nació en Yamasá. Cubre de manera efectiva los jardines y el infield. Su cuerpo proyecta habilidad para hacer contactos con buena disciplina en el plato.

El receptor Francisco De Marchena Mir, con 16 años, nativo de San Pedro de Macorís, fue entrenado por José Serra y tiene proyección en la posición como cátcher de potente brazo y buenas manos, así como poder ocasional a la ofensiva.

Otro fichado por Milwaukee en la fecha de inicio lo fue Joan González, pitcher derecho de San José de Ocoa. Tiene 16 años y muestra habilidad para mantenerse en la zona de strike, buen comando y control de sus pitcheos. El también derecho Jordy Brache se unió al grupo por su impresionante proyección física y brazo potente. Lanza sobre las 90 millas de manera consistente.

Josué Rodríguez, de 17 años, es un infielder que se destaca por ser bateador ambidextro con buna disciplina y poder ocasional. Es nativo de Higüey. De igual modo fue presentado el también jugador del cuadro Leanders Matos, 16 años, de Nizao. Perteneció a la Academia La Javilla donde fue entrenado.

Manny de los Santos es otro jugador del cuadro nativo de Barahona. Se destaca por poner la bola en juego con facilidad y gran velocidad en el corrido de bases. El derecho Marcos Veras, oriundo de San Cristóbal se unió al grupo de Milwaukee por su habilidad para lanzar strikes y proyección de superar los tres dígitos.

La firma de Osiris Ramírez, infielder de 16 años, nativo de San Pedro de Macorís, se debió a su poder y sólido ajuste en el plato, así como sus buenas acciones defensivas. También Rubén Revost, infielder de 17 años, recibió la camiseta de Brewers. Posee habilidad parea hacer contacto y poner la bola en juego, impactando con su velocidad.

Los doce prospectos fueron fichados por la organización Cerveceros de Milwaukee en el inicio del período de firma internacional y presentados en un acto celebrado en las modernas instalaciones de este municipio.

Acto formal

Desde las primeras horas de la mañana se dio inicio al contenido del programa con las palabras del señor Armstrong, quien resaltó el honor de estar en el país para felicitar a los jóvenes peloteros, escuchas y familiares.

“Nos esforzamos por conocer a cada uno de los jugadores firmados y a sus familiares. Sin el apoyo de ustedes ellos no estarían aquí. Nuestro equipo les agradece. El compromiso de este país con el béisbol es algo hermoso.