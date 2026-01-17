Radhamés Peña avanza en el Latin American Golf

Tras dos rondas jugadas en la edición 11 del Latin America Amateur Championship (LAAC), Rhadamés Peña (de nuevo) “sacó la cara” por la delegación dominicana y logró hacer el corte en el evento en el que el resto de la delegación tuvo una infortunada y para nada esperada actuación en el denominado “major amateur latinoamericano”. El corte del evento quedó en +8, y el score final de Peña fue 77 y 71 para totalizar 148 golpes (+8), para de esa manera lograr su permanencia en el torneo que llega a Perú por primera vez en su historia. La ronda de Rhada incluyó 2 birdies y 3 bogeys para irse a los lockers con score de 71, suficiente para pasar al fin de semana. El resto de los criollos quedó como sigue: Enrique Valverde (75-75=150), Rodrigo Huerta (81-74=155), y Juan Cayro Delgado (79-76=155).

LÍDERES: En la punta del campeonato tras los primeros 36 hoyos jugados aparece el argentino Andy Schonbaum quien con un 68 en la segunda ronda domina el leaderboard. Sus primeros nueve hoyos los jugó muy estable a base de 9 pares, pero en los segundos nueve tuvo 4 birdies y dos bogeys, para conseguir su pase al último grupo en la ronda del domingo. El venezolano Andrés Martínez Benedetti sigue sólido en el segundo puesto y se ubica a dos golpes del líder (-4), seguido del paraguayo Erich Fortlage (-3) y el argentino Mateo Pulcini, ambos en la tercera posición. Tomas Restrepo (COL), y Leandro Mihaich (ARG), con score de -2, se ubican ambos en el quinta posición. El local Patrick Sparks y el ecuatoriano Felipe Garzón con -1 aparecen en el séptimo peldaño clasificatorio.

COBERTURA DE TV. El torneo lo pueden ver Sábado y Domingo por ESPN, cadena que lleva la acción a toda Latinoamérica de 11:00 AM a 2:00 PM (12:00 a 3:00 PM, hora local en República Dominicana). Además, todas las rondas se transmiten en vivo en LAACgolf.com.