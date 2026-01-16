El Club Pantoja se mide este sábado a los Delfines en segunda fecha de la Liguilla

El Club Atlético Pantoja buscará su segundo triunfo en la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol este sábado, cuando en el estadio de fútbol del Parque del Este, enfrente a Delfines del Este FC, en la segunda jornada de la segunda fase de la temporada 2025-2026.

Pantoja, que viene de derrotar a O&M FC (3-0) en el arranque de la liguilla, enfrentará a un equipo que busca olvidar la derrota que sufrió en su visita al Cibao FC (1-0), pero que en la temporada no ha podido puntuar ante los Guerreros.

Dos lances, dos triunfos

En la fase regular de la LDF, los Guerreros consiguieron dos victorias ante el conjunto cetáceo. En la jornada 6, disputada en el estadio Panamericano, el cuadro dirigido por Adolfo Monsalve se apoyó en los goles de Carlos Sarante y Alexander Vidal para doblegar a los blanquirrojos con marcador final de 2 goles por 1.

Guerreros y cetáceos volvieron a enfrentarse en la jornada 15, lo hicieron en Parque del Este y el marcador reflejó un 0-2 en un partido muy disputado, pero que con los tantos de Fabricio Moreno y Luis Espinal sellaron el triunfo del doble campeón nacional.

Animados y en salud

"El grupo, en líneas generales, está muy bien", afirmó Adolfo Monsalve en la previa del compromiso ante Delfines del Este. "Hemos tenido una buena respuesta en lo físico y eso se refleja en lo anímico y futbolístico".

Monsalve rescata el arranque en la liguilla tras la victoria ante O&M FC, y cree que puede ser importante cuando se midan a los cetáceos este sábado. "Seguimos trabajando, evolucionando, y esperamos hacer un partido muy completo que nos permita seguir en lo más alto de la tabla", señaló.

Los resultados positivos previos no deslumbran al entrenador venezolano, que reconoce las virtudes del rival mientras apuesta por las de su equipo. "Delfines es un rival complicado, los conocemos muy bien y tendremos que estar con niveles de atención muy altos, con la dinámica y la intensidad que nos ha caracterizado. La idea es seguir teniendo sensaciones positivas de cara a lo que queremos", apuntó Monsalve.

El parte médico sigue siendo favorable para el cuadro Guerrero, que espera que Yordy Álvarez esté disponible la próxima semana, el resto de la plantilla está disponible para el duelo sabatino.

El encuentro se disputará a partir de las 3:30 de la tarde en el estadio de Fútbol del Parque del Este y contará con transmisión a través del canal de la LDF en YouTube.