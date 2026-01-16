Bo Bichette acuerda con los Mets por 3 años y 126 millones de dólares

Los Mets han acordado un contrato de tres años y $126 millones con el infielder Bo Bichette , según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El club no lo ha confirmado. Jon Heyman, experto de MLB Network, informó que el acuerdo incluye dos cláusulas de rescisión y está pendiente de un examen físico.

El supuesto acuerdo de Bichette se reveló unas 18 horas después de que el dueño de los Mets, Steve Cohen, escribiera: "Avísame cuando veas humo". El mensaje de Cohen anticipaba la decisión de Kyle Tucker, quien, según se informa, acordó un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares con los Dodgers el jueves por la noche.

Según Feinsand, los Mets le habían ofrecido a Tucker un contrato de cuatro años por 220 millones de dólares.

Los Mets rápidamente le dieron la espalda a Bichette, quien, según informes, se espera que haga la transición del campocorto a la tercera base. Al igual que Jorge Polanco, el primera base proyectado por los Mets , nunca ha jugado en primera base, Bichette nunca ha sido tercera base.

El tercera base titular es Brett Baty, quien registró récords personales de jonrones (18) y carreras impulsadas (50) en 130 juegos. Baty se perdió la última semana de la temporada regular por una lesión en el oblicuo derecho.

La pregunta que rodeaba a Bichette -y a los Blue Jays como club- al entrar a la temporada pasada era si 2025 sería un año de recuperación o más de lo mismo luego del último puesto de Toronto en la División Este de la Liga Americana.

Tanto el jugador como el equipo respondieron con contundencia. Tras una temporada 2024 marcada por lesiones y bajo rendimiento, Bichette recuperó su forma como el bateador estrella que lideró la Liga Americana en hits durante las tres temporadas de 2021 a 2023. Mientras tanto, los Blue Jays ganaron la División Este de la Liga Americana y se quedaron a una victoria del título de la Serie Mundial.

Tras la temporada, Toronto le presentó a Bichette una oferta calificada, que este rechazó. La oferta calificada, que le habría pagado 22,025 millones de dólares para 2026, lo vinculaba a la compensación del Draft.

Los Blue Jays recibirán una selección del Draft de 2026 después de la cuarta ronda, una vez que firme oficialmente con otro club. Al fichar a un jugador que rechazó una oferta calificada, los Mets perderían sus selecciones de segunda y quinta ronda del Draft de este verano y perderían un millón de dólares de su fondo de bonos internacionales.

Hijo del jardinero Dante Bichette, quien jugó 14 años en la MLB, Bo es uno de los outs más difíciles de conseguir en el béisbol. La temporada pasada, el campocorto registró una línea ofensiva de .311/.357/.483 con 18 jonrones y 94 carreras impulsadas. A pesar de perderse la mayor parte del último mes de la temporada regular por lesión, sus 181 hits lo dejaron a solo cuatro del líder de la MLB.

Bichette es fundamental para los lanzadores rivales. En 2025, se ubicó entre el 14% de los mejores bateadores con una tasa de ponches del 14.5%. También se ubicó entre el 17% de los mejores bateadores con una tasa de ponches del 18.4%. Además, terminó en el percentil 83 o superior en promedio de bateo esperado (.307, percentil 99), promedio ponderado de embase esperado (.364, 84), tasa de golpes fuertes (48.8%, 83) y tasa de punto dulce (37.9%, 83).

Con un enfoque estricto de dos strikes, en el que amplía su postura, elimina la patada de pierna y acorta su swing, Bichette suele recibir muchos lanzamientos y a menudo falla en varios lanzamientos de dos strikes antes de conseguir un impulso. Es un bateador de hueco a hueco que puede dispersar la pelota por todo el campo.