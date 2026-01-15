Venezuela y su gran presencia en Enero 15

Venezuela tuvo gran presencia este jueves en las firmas de contratos en Enero 15, llevando Luis Hernández la vanguardia con su pacto de 5.0 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco.

De tanto talento es el joven que desde los 6 años llamó la atención de que sería un portento y no hizo quedar mal a quienes tuvieron esa gran visión, pues con el transcurrir de los años se fue desarrollando como un jugador con la etiqueta de que no podía fallar.

El espigado de 6´1, incluso enfrentaba a lanzadores de mucho más edad que él y los resultados eran mas que favorables.

Hernández es un pupilo de Carlos Guillén, otrora torpedero, quien permaneció 14 campañas en la gran carpa y fue un tres veces miembro del equipo Todos Estrellas. El expelotero, quien principalmente actuó con Marineros y Detroit, tiene su complejo en Venezuela.

El se convirtió en apenas el segundo venezolano que recibe el principal bono en el draft internacional y en este aspecto se une a Ethan Salas, quien acordó por 6.0 milones con los Padres en el 2023.

La puerta que Hernández ha tocado desde pequeño finalmente se abrió el 15 de enero de 2026. Por eso, las sonrisas, los aplausos y las fotos dictaron el curso de una ceremonia esperada por él, su familia, Carlos Guillén y los Gigantes.

"Vengo esperando este día desde hace mucho tiempo, siento que todo lo que ha pasado, ha sido para algo positivo", comentó el joven de 17 años, quien fue acompañado por su familia en la oficialización de su acuerdo con los Gigantes.

Su alegría era acompañada por tintes de nerviosismo, mismos que llegaron por la importancia del momento en su vida.

"Hoy día estoy bien, seguiré dando mi 100 por ciento y estoy seguro que seguiré superándome", agregó.

Habilidades muy avanzadas

Hernández nació en Guárico, un estado de Venezuela, pero con apenas días de nacido emprendió un viaje con sus consanguíneos a la ciudad donde creció hasta convertirse en profesional: Maracay.

"Tenemos 16 años con la academia y nunca hemos tenido un niño con esa madurez. Él se ha aferrado a una disciplina, a una constancia y por eso hoy estamos aquí", reveló Guillén al ser cuestionado por la prensa.

Sus palabras fueron respaldadas por Félix Peguero, director de scouting internacional de la franquicia ganadora de ocho series mundiales, que lo definió como "algo muy especial".

"Lo que vimos fueron unas habilidades avanzadas para la edad que tiene, pienso que tenemos un talento super especial”, aseveró Peguero.

Otros grandes bonos de Venezuela

Junto a Hernández, Francisco Rentería patrullero acordó por 4.0 millones con los Filis, Angeibel Gómez, también patrullero pactó con Kansas por 2.9 millones, José Rodríguez con cerveceros por 1.5 millones; Cleiner Ramírez estampó por 1.370 millones con los Mets, Diego Frontado, torpedero de Venezuela acordó por 1.6 con los Mets; Santiago Solarte fichó por un millón con los Marlins, es un paracorto; Fernando Graterol por 1.6 con los Medias Blancas.