Ranger Suárez pacta con los Medias Rojas por 5 años y 130 millones de dólares

El lanzador zurdo Ranger Suárez y los Medias Rojas de Boston acordaron el miércoles un contrato de cinco años y 130 millones de dólares, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado.

Suárez, elegido al Juego de las Estrellas en 2024, pasó toda su carrera profesional con los Filis de Filadelfia tras firmar a los 16 años en abril de 2012. El venezolano de 30 años lanzó desde el bullpen desde el principio, pero ha tenido un desempeño constante y, en su mayoría, un ganador confiable desde que pasó a la rotación exclusivamente en 2022.

Si bien no es un lanzador fuerte, Suárez limita los jonrones y mantiene a los bateadores desequilibrados cambiando la velocidad y golpeando las esquinas.

La temporada pasada tuvo un récord de 12-8 con una efectividad de 3.20 en 26 aperturas que abarcaron 157 1/3 entradas (la mayor cantidad en su carrera), luego se convirtió en agente libre por primera vez y rechazó una oferta calificada de $22,025,000 de Filadelfia en noviembre.

Su sello personal es la consistencia. Suárez tuvo marca de 8-5 con efectividad de 1.36 y cuatro salvamentos en 12 aperturas y 27 salidas como relevista en 2021. Terminó con marca de 10-7 y efectividad de 3.65 en 29 aperturas y 155 1/3 entradas la temporada siguiente, y luego cayó a 4-6 con efectividad de 4.18 en 22 aperturas en 2023, cuando ingresó a la lista de lesionados por una distensión en el codo izquierdo y posteriormente por una distensión en el tendón de la corva derecho. Pero se recuperó de inmediato al año siguiente, con marca de 12-8 y efectividad de 3.46 en 27 aperturas y 150 2/3 entradas.

Durante ese período, fue una de las razones principales por las que los Filis hicieron cuatro apariciones consecutivas en los playoffs entre 2022 y 2025, ganando un banderín de la Liga Nacional y títulos consecutivos de la División Este de la Liga Nacional en los últimos dos años.

Suárez también ha estado sobresaliente en el montículo en los juegos de postemporada, con marca de 4-1 con una efectividad de 1.48 y un salvamento en ocho aperturas y tres apariciones como relevista para un total de 42 2/3 entradas.

En total, en ocho temporadas regulares en las mayores, tiene un récord de 53-37 con una efectividad de 3.38, dos blanqueadas y cuatro salvamentos en 187 juegos, incluyendo 119 aperturas. Ha ponchado a 705 bateadores y otorgado 240 bases por bolas en 762 entradas.