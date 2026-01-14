El Escogido triunfa y asegura un empate para asistir a la serie final

Los Leones del Escogido obtuvieron este miércoles su décimo primera victoria del Todos contra Todos al vencer 5-1 a los Gigantes del Cibao, con lo que colocan un pie en la Serie Final de LIDOM.

Con el triunfo, el Escogido (11-4) obtendría su pase a la final ganando otra vez este jueves cuando enfrenten a los Toros en La Romana o que en la jornada de mañana pierda otra vez el conjunto que pierda hoy en Santiago entre Águilas y Toros.

Para triunfar este miércoles, los escarlatas fabricaron cuatro anotaciones en la primera entrada contra Daniel Mengden, iniciando con un cuadrangular solitario de Alcides Escobar por el jardín izquierdo. Luego de dos outs, los melenudos llenaron las bases y un imparable de José Marmolejos al prado izquierdo, combinado con un error en tiro del guardabosque Leury García, permitió que los tres corredores anotaran.

En el quinto, tras un doble de Erik González al bosque izquierdo, un rodado de Sócrates Brito a la inicial que movió al corredor y un batazo de Lake por tercera que se convirtió en error de Marco Hernández llevó a González a la registradora con la quinta anotación roja.

La única vuelta de los locales llegó en el sexto frente a Héctor Neris con un cuadrangular solitario de José Sirí entre los jardines izquierdo y central. Fuera de esa carrera, el bullpen de los capitaleños estuvo perfecto tras la presentación de José Urquidy, puesto que Jefry Yan tiró un episodio en blanco al igual que Hansel Marcelino (con dos ponches) y Stephen Nogosek.

La actuación de cinco capítulos de solo dos hits, sin boletos y cuatro ponches de Urquidy (1-2) le dio la victoria. El revés fue para Mengden (0-2) al permitir las cuatro rayitas del primer capítulo.

Por los melenudos, Marmolejos bateó de 4-1, con dos producidas; Escobar, de 5-1, con cuadrangular, una empujada y una anotada; González, de 3-1, con doble, anotada y transferencia, y Lake, de 4-1, con una anotada. Por los nordestanos, Sirí se fue de 3-1, con jonrón, una impulsada y una anotada, y Hernández, de 3-1.