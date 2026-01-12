Una gran final para el Round Robin

Cinco partidos celebrarán cada equipo de los cuatro que participan en el round robin. Como se supone que la clasificación del Escogido está “al doblar de la esquina”, la lucha se centra entre Águilas Cibaeñas y Toros del Este por el otro puesto de la final.

Este calendario de cinco juegos por cada club empieza hoy y se corre hasta el sábado 17. Si ocurre que los dos finalistas se deciden antes de esa fecha, ahí mismo termina todo y la final iniciaría 48 horas después.

¿Cuál es el panorama para Águilas y Toros? Ambos clubes están haciendo un gran esfuerzo de última hora para suplir las recientes ausencias. En el caso de los Toros, perdieron a los jardineros Luis Liberato y Gilberto Celestino, pero han contratado dos peloteros calificados: el experimentado Eric Filia, que no da jonrones pero reparte hits (al estilo Luis Arráez), y también el boricua Eddie Rosario, de gran experiencia y todavía con buen nivel. Filia viene de la liga mexicana; Rosario, de su propia liga en Borinquen.

Las Águilas no tienen muchos problemas en cada posición ni en su alineación. Al contrario, tienen profundidad en la banca y muestran capacidad de hacer al menos seis carreras por cada juego. De hecho, en los 13 juegos que han celebrado han anotado 61 carreras, lo que significa casi cinco carreras por cada nueve innings. Sin embargo, su pitcheo no ha sido tan efectivo, al extremo de que tienen efectividad colectiva de 5.23.

¿Qué han hecho las Águilas para reforzarse? Han traído varios lanzadores desde México, incluyendo dos anunciados ayer, y también al cubano Odrisamer Despaigne, quien lanzó el domingo en forma brillante ante los Gigantes. Este lunes, las Águilas también anunciaron un infielder, el mexicano Rodolfo Amador, quien puede jugar en tercera y tiene capacidad jonronera ocasional.

Esto de traer jugadores del exterior, además de los seis que cada equipo escogió en el “draft de reingreso”, incrementa mucho los costos, pero eso no es problema para Lidom, una liga bien rica. Aquí se invierte para ganar, aunque se pierda.

Ahí está el caso del Escogido, que resolvió su problema de la tercera base con el venezolano Alcides Escobar, que vino en gran forma y ya está resolviendo en todo sentido.

Las Águilas y Toros tienen dos juegos pendientes: lo hacen este miércoles en Santiago y el viernes en La Romana, dato relevante porque ahí tienen chances de bajar o subir. La competencia será dura.

Ojo: las Águilas han ganado tres de sus últimos cuatro; los Toros tienen cuatro derrotas seguidas. Este martes, Águilas reciben a los Gigantes y los Toros al Escogido, en La Romana.

DE LOS MANAGERS:

Quiero comentarles que el mánager del Escogido, Ramón Santiago, está disfrutando de su gran éxito en el round robin, con su récord de 10-3. Además, en la serie regular jugó en positivo, con 10-9, y eso significa que en total tiene 20-12, muy bien.

Es más, yo diría que el Escogido debería extenderle contrato para el próximo año ahora, aunque no lo harán porque la Lidom no funciona así. Ese tema lo dejan para luego de la Serie del Caribe, en el período de la “España boba”. Alex Cintrón, el primer mánager rojo, tuvo 13-18.

Quiero citar, además, que Jefry Sierra, el mánager de los Gigantes, ha ganado dos juegos con ocho derrotas. Él recibió el equipo con 0-3 y ha mantenido unidad y buena actitud. Los Gigantes tienen ahora 2-11 y, naturalmente, deberán completar su calendario. Si pueden hacer daño a alguno de los competidores, lo harán sin mala fe.

NOTAS DEL ROUND ROBIN.-

.- El Escogido es líder de efectividad colectiva con 2.57, y por ahí se cuela su éxito. En bateo, los rojos también encabezan con .265.

.- En robo de bases se da una situación muy particular. El Escogido ha robado a su antojo con 31 estafas y solo tres outs, encabezando a todos. Las Águilas tienen 24-2, los Gigantes 20-5 y los Toros 16-3. En total, en el round robin entre los cuatro equipos han estafado 91 bases y solo 13 outs, para un 87.5 %, totalmente anormal. Esos no son los parámetros de ninguna liga.

¿Por qué sucede eso? Falta de buenos catchers, desde luego, y se le ha dado poca importancia a prevenir a los corredores. No se puede obviar el hecho de que una base por bolas o un hit, sumado a un robo de base, se convierte en un “doble” o en la colocación de un corredor en posición anotadora.

.- Leodys Taveras tiene promedio escaso de .233, pero añade tres jonrones, ocho empujadas y 16 bases por bolas. Por ello, su alto promedio de OBP en .441.