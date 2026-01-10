El Villareal vence 3-1 al Alavés en la Liga Española

Alberto Moleiro sumó un gol y una asistencia para ayudar al Villarreal a vencer el sábado 3-1 al Alavés y mantenerse en contacto con los líderes de La Liga.

Moleiro es una de las sensaciones de La Liga con su creatividad y capacidad de anotación, una de las principales razones por las que el Villarreal está en tercer lugar a mitad de temporada, incluso después de que el extremo Yeremy Pino se fue este verano al Crystal Palace.

El futbolista 22 años de las Islas Canarias anotó su octavo gol de la temporada para abrir el marcador justo después del descanso. Moleiro disparó de forma curva desde fuera del área.

El veterano delantero Gerard Moreno remató de volea un balón suelto para duplicar la ventaja de los anfitriones a los 55 minutos.

Moleiro asistió en el tercer gol de Georges Mikautadze cuando deslizó un pase entre dos defensores en un pequeño espacio donde el delantero georgiano lo elevó sobre el portero Antonio Sivera.

El delantero del Alavés, Toni Martínez, suavizó el golpe para los visitantes al descontar en el minuto 85.

El Villarreal estaba a ocho puntos del líder Barcelona y a cuatro del segundo clasificado, el Real Madrid. Está tres puntos por delante del cuarto clasificado, el Atlético de Madrid. El equipo de Marcelino García Toral también tiene un partido más en mano que los tres rivales.

Barcelona, Madrid y Atlético no disputan esta semana La Liga mientras compiten en la Supercopa de España en Arabia Saudí. Barcelona y Madrid se enfrentan en la final el domingo en Yeda.