Moca FC inicia bien la Liguilla al derrotar 2-0 a Salcedo

El MOCA FC arrancó de manera brillante su participación en la Liguilla 2026 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), al imponerse 2-0 como visitante frente a Salcedo FC, en partido celebrado en el estadio Domingo Polonia.

Los aurinegros tomaron ventaja temprano gracias a un potente zapatazo de Oliver Durán al minuto 18, que venció al guardameta Odalis Báez pese al intento defensivo, colocando el 0-1 para los visitantes.

Con ese resultado ambas escuadras se marcharon al descanso, en un Domingo Polonia con gran asistencia de público y un terreno de juego afectado por las lluvias registradas en la zona Norte del país.

En la segunda mitad, al minuto 52, el arquero Mario Marte fue clave al realizar una espectacular atajada ante un remate de Daniel Jasmiley, manteniendo la ventaja para el conjunto dirigido por Jorge Alfonso, quien arribó a su partido número 100 en la Liga Dominicana de Fútbol.

La sentencia llegó al minuto 73, cuando Yohan Parra, atento dentro del área, empujó el balón al fondo de la red tras un rebote dejado por el portero Báez, decretando el 0-2 definitivo.

Con esta victoria, MOCA FC inicia con buen pie la Liguilla LDF 2026 y desde ya enfoca su preparación en el próximo compromiso, cuando reciba a Cibao FC en el estadio Moca 85.