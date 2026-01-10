Los Mets el equipo más avanzado en adquirir al dominicano Freddy Peralta

Según se informa, un grupo de equipos están interesados en negociar con el lanzador derecho All-Star de los Brewers, Freddy Peralta, quien está entrando en su última temporada antes de la agencia libre y se le debe un salario relativamente bajo de $ 8 millones en 2026. Ese grupo de pretendientes incluye a los Yankees, Dodgers, Bravos y Red Sox, pero el equipo que podría tener la mejor oportunidad de llegar a un acuerdo por Peralta son los Mets.

Esto se debe a que los Cerveceros desean un "reemplazo joven y listo para las Grandes Ligas" como parte de su regreso por Peralta, según Ken Rosenthal y Will Sammon de The Athletic ( se requiere suscripción ). Si bien todos estos equipos cuentan con prospectos de pitcheo atractivos, la profundidad de los Mets en ese aspecto es inigualable; tres de sus cinco mejores prospectos —Nolan McLean, Jonah Tong y Brandon Sproat— ya tienen experiencia en las Grandes Ligas. McLean ( n.° 11 ) y Tong ( n.° 46 ) también se encuentran entre los 100 Mejores Prospectos de MLB Pipeline.

Además, los Mets tienen otra opción en Christian Scott, un lanzador derecho que fue fantástico en las menores en 2023 y 2024, debutó en las mayores durante ese último año y está llegando al final de su rehabilitación de la cirugía Tommy John .

Aunque los Mets también han sido vinculados con los principales abridores agentes libres Framber Valdez y Ranger Suárez (Buster Olney de ESPN ha llegado al punto de calificar de "inevitable" que Nueva York consiga a uno de los dos), un intercambio por un abridor de menor costo como Peralta podría ser la opción preferida para el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, quien históricamente ha evitado firmar lanzadores con contratos a largo plazo.