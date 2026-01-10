Giannis frena a LeBron dos veces en el minuto final y Bucks vencen a Lakers 105-101

Giannis Antetokounmpo bloqueó un tiro de LeBron James y le robó el balón en posesiones consecutivas en el último minuto del duelo que los Bucks de Milwaukee ganaron el viernes 105-101 a los Lakers de Los Ángeles.

Los Bucks salieron victoriosos pese a desperdiciar una ventaja en el cuarto periodo.

Kevin Porter Jr. anotó 22 puntos y encestó dos tiros libres para romper el empate después de que Antetokounmpo tapó un intento de bandeja de James con 39 segundos restantes.

Antetokounmpo le arrebató el balón de las manos a James desde atrás con dos segundos restantes, y Porter convirtió dos tiros libres más para sellar la quinta victoria de Milwaukee en siete compromisos, su primera sobre un equipo con récord ganador desde el 11 de diciembre. Antetokounmpo terminó con 21 puntos, su menor cifra desde que regresó de su distensión en la pantorrilla derecha.

Luka Doncic contabilizó 24 puntos y nueve asistencias al atinar ocho de 25 tantos por los Lakers. Tuvo su actuación con menos unidades desde Navidad y fue expulsado por acumulación de faltas en el intento de triple de Porter con 16,2 segundos por jugar.

James registró 26 puntos, diez asistencias y nueve rebotes, pero Antetokounmpo superó al máximo anotador en la historia de la NBA en los momentos cruciales. Los Ángeles ha perdido seis de diez.