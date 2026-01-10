El Escogido triunfa y se aleja en el primer lugar del Round Robin

Con una victoria 8-3 sobre las Águilas este sábado, los Leones del Escogido (9-3) se alejan en la cima del Todos contra Todos, ahora con dos juegos de ventaja contra los Toros (7-5) y tres sobre los cibaeños (6-6).

Para obtener el triunfo, los dueños de casa abrieron la fábrica de anotaciones en la misma primera entrada con cuatro vueltas frente a Luis Cruz, a quien Alcides Escobar le pegó sencillo al jardín izquierdo, Erik González le tomó base por bolas y Sócrates Brito produjo la primera en las piernas de Escobar con indiscutible al prado derecho.

Brito se estafó la intermedia y, con corredores en segunda y tercera, Junior Lake bateó un rodado a la inicial que permitió a González entrar en carrera. Con otro roletazo, pero a la intermedia, Marmolejos se embasó gracias a que el intermedista Ángel Genao trató de poner out a Brito en la goma, que marcó la tercera de los escarlatas. Deury Carrasco entró a lanzar e imparables consecutivos de Jorge Mateo y Michael De la Cruz sumaron la cuarta rayita roja.

En la parte alta del segundo acto, las cuyayas abrieron contra Radhamés Liz con incogible de Ezequiel Durán al bosque izquierdo y doble de Jerar Encarnación al derecho. Un sencillo de Ángel Genao al jardín izquierdo llevó a Durán hasta la registradora y a Encarnación a la antesala desde donde anotó con un rodado para doble matanza por parte de Sebastián Rivero al campocorto.

Los locales agregaron una más en el cuarto con un indiscutible de Brito al central, el cual llevó a Escobar al plato desde la intermedia tras conectar tubey al prado izquierdo. En el quinto, al primer lanzamiento de Vidal Nuño, Junior Lake pegó un jonrón solitario por el bosque izquierdo, el cual tuvo una velocidad de salida de 104.6 millas por hora y puso el juego 6-2, aunque en ese mismo capítulo los escogidistas fabricaron una más y otra en el sexto.

El lanzador ganador fue Valdez (1-0) que tras relevar a Liz se presentó en dos episodios en blanco, de dos ponches y un boleto, sin hits. La derrota fue para Cruz (1-2) luego de que los melenudos le anotaron en cuatro ocasiones.

Por los capitaleños, Brito bateó de 5-3, con dos producidas, una anotada y dos bases robadas; Escobar, de 5-3, con tres anotadas; Lake, de 3-1, con cuadrangular, tres remolcadas y una anotada, y Marmolejos, de 4-1, dos anotadas y una empujada. Por las cuyayas, Cristhian Adames se fue 3-2, con doble, una impulsada, una anotada y transferencia, y Encarnación, de 3-2, con doble y anotada.

Los Leones continuarán en el Quisqueya este domingo para recibir a los Toros del Este a las 4:00 de la tarde.