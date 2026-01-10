Donovan Mitchell anota 28 y los Cavaliers se imponen a los Wolves

Donovan Mitchell anotó 28 puntos y los Cleveland Cavaliers tomaron el control en la segunda mitad para una victoria el sábado de 146-134 sobre Minnesota que rompió la racha de cuatro victorias consecutivas de los Timberwolves.

Mitchell también anotó cuatro triples, y cinco jugadores de los Cavaliers anotaron al menos 20 puntos por segunda vez en la historia de la franquicia. Evan Mobley anotó 24 puntos, Jaylon Tyson anotó 23 desde el banquillo y Darius Garland añadió 22.

Sam Merrill anotó 20 puntos y estableció un récord de franquicia con al menos cinco triples en cuatro juegos consecutivos.

La última vez que los Cavaliers tuvieron cinco jugadores con al menos 20 puntos fue el 14 de marzo de 1972, contra los Baltimore Bullets, según Sportradar.

Los 146 puntos son la cuarta mayor cantidad que han anotado los Cavaliers en un partido reglamentario. Anotaron 148 en una victoria por 33 puntos sobre Washington el 7 de noviembre.

Cleveland, que ha ganado cinco de siete, acertó 55 de 92 tiros de campo y un 59,2%, su mejor marca de la temporada. También acertó 15 de 31 desde más allá del arco.

Anthony Edwards y Naz Reid anotaron 25 puntos cada uno para Minnesota, que derrotó a Cleveland 131-122 el jueves por la noche. Julius Randle anotó 20 puntos.

A pesar de la derrota, los Timberwolves dispararon con un 57,3%, el mejor porcentaje de la temporada, 51 de 89.

Cleveland perdía 65-63 al descanso antes de encadenar una racha de 12-0 en un lapso de 2:18 minutos a mediados del tercer cuarto para tomar la delantera. Merrill anotó un par de triples y Mobley dos mates. El tiro en suspensión de Jarrett Allen puso el marcador en 82-73 con 6:00 restantes.

Allen anotó 16 puntos, marcando la undécima vez en esta temporada que los cinco titulares de Cleveland anotaron en cifras dobles.

Hubo 10 cambios de liderazgo y un empate durante el primer cuarto antes de que Minnesota saltara a una ventaja de 47-35.

Cleveland reaccionó al final de la primera mitad antes de remontar en la segunda mitad.