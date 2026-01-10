Cibao FC comienza en grande su participación en la Liguilla

La tropa naranja de Cibao FC comenzó la fase de la liguilla con un triunfo de un gol por cero ante los Delfines del Este en el estadio universitario de la PUCMM.

El encuentro fue muy disputado de principio a fin, en donde los cibaeños sacaron ventaja con el gol del colombiano Rivaldo Correa al minuto treinta y dos.

En la segunda parte los cetáceos buscaron el empate en todo momento, pero se encontraron con un trabajo defensivo excepcional de los centrales naranja, Murillo y Mosquera, y un gran partido del veterano arquero Miguel Lloyd.

Para Cibao es la tercera victoria al hilo en el torneo, ya que culminaron la fase regular con dos triunfos seguidos.

La primera fecha de la liguilla cierra este domingo once de enero con el enfrentamiento de los equipos capitalinos. El club Atlético Pantoja recibe en el Panamericano de San Cristóbal a OyM fc a las tres y treinta de la tarde. Dicho encuentro será transmitido por CDN Deportes y por el canal de YouTube de la LDF.

En la liguilla de la LDF participan los seis mejores clasificados de la fase regular. El formato de competencia es de tres rondas, es decir cada club disputará quince partidos y tendrá tres enfrentamientos contra cada equipo. Los mejores cuatro obtendrán boleto para la ronda semifinal de la temporada 2025-2026.