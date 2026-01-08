Ocho jugadores que causaron sorpresas en la Serie Regular este año

La Liga Dominicana de Béisbol cuenta con seis equipos que batallan por alcanzar un mismo objetivo: El campeonato.

Esas novenas poseen a jugadores de gran calibre, de alta calidad, veteranos y quienes encuentran la forma de alcanzar un gran nivel a pesar de pasar inadvertidos en campañas pasadas.

En la temporada regular eso significa que resurgir es complicado, pero la oportunidad de volver a destacar en un ambiente tan desafiante está ahí, solo hay que prepararse y aprovechar la oportunidad.

A continuación, ocho jugadores que sorprendieron con sus rendimientos durante la temporada 2025-26:

1) - Cristhian Adames

En su último año con los Toros (2024-25), jugó 35 partidos y tuvo un promedio de .233 con un OPS de .644. Además, conectó un cuadrangular y remolcó 13, incluso, su promedio con corredores en posición anotadora fue de .148.

Su llegada al Licey vía agencia libre era alentadora para los que soñaban con una actuación igual o mejor que las brindadas en el pasado y cumplió con creces, manteniendo consistencia y calidad.

para ser considerado uno de los mejores.

2) - Gilberto Celestino

Gilberto Celestino fue factor importante en la clasificación de los Toros hacia el Round Robin.Fuente externa

La sexta escogencia del draft 2025 y Bryan Magdaleno fueron las piezas utilizadas por los Toros para adquirirlo. Celestino venía de jugar siete partidos con las Aguilas antes de llegar a la novena donde juego en 2021-22 y 2022-23.

En su estancia con los taurinos, tuvo una fase regular de ensueño. Durante 46 choques disparó 55 hits, recibió 32 boletos, remolcó a 17, anotó 37 veces, se robó 22 y bateó para .316.

Por cierto, se convirtió en el segundo jugador de la historia de Lidom que conecta 50 hits o más, anota 30 carreras o más, recibe 30 boletos y supera las 20 robadas. El primero fue Esteban Germán.

3) - Bryan de la Cruz

El bateador derecho llegó a la escuadra taurina en busca de encontrar un ritmo que parecía negarse en Grandes Ligas, su desenvolvimiento creció y viene de ganar el MVP.

En 44 juegos bateó para .301 con un OPS de .888 y se suman otras estadísticas como 40 impulsadas, 19 boletos , 49 hits, 9 dobles y 29 anotadas.

Además, de la Cruz rompió la marca de más empujadas en una temporada de 50 juegos (40) que poseía Juan Melo con 39. También se convirtió en el quinto toletero de los romanenses que alcanza las 40 empujadas en una disputa.

4) - Raimel Tapia

73 imparables y el segundo mejor promedio de bateo (.356). Fijó la mayor cantidad de hits en una temporada de 50 juegos, solo estuvo detrás de los 79 de Ralph Garr en 1969-70 y los 77 de Anderson Hernández en 2008-09.

34 hits y un average de .276 fueron las protagonistas de su 2024-25. Sin embargo, ese .356 y esos 73 hits este año son imposibles que pasen desapercibidos.

5) - Steward Berroa

Berroa llegó vía cambió desde los Leones a las Águilas con la esperanza de demostrar el mejor nivel posible, algo que realizó de gran manera.

Obtuvo un promedio de .283 en 39 partidos y pudo robarse 17 bases. Sacó la pelota del parque en tres ocasiones y tuvo OPS de .843.

6) - Anderson Severino

La temporada pasada solamente participó en un juego y en la 2025-26 estuvo presente en 23 ocasiones donde posteó una efectividad de 0.98 con 19 ponches, un WHIP de 1.09 y un FIP de 2.17.

Como resultado de su buena labor, los bateadores tuvieron un promedio de bateo de .200 contra el zurdo. Por cierto, apenas permitió dos carreras limpias.

7) - Deyvison de los Santos

Los Gigantes volvieron al Round Robin luego de una ausencia y de los Santos tuvo un papel importante en ese retorno.

En la defensa y ofensiva fue una constante, por eso su average estuvo la mayor parte de la campaña por encima de .300 y su OPS por arriba de los .800 puntos.

Se esperaba que participará en el Round Robin 2025-26; sin embargo, una publicación en sus redes sociales dejó saber que su participación los dos veces campeones nacionales se limitaba a la temporada regular.

8) - Junior Lake

Durabilidad y consistencia son dos palabras que pueden definir muy bien a Junior Lake.

El jardinero encontró un camino para ser de los líderes de los escarlatas durante la ejecución de intentar volver al Round Robin por tercera vez de manera consecutiva.

En el transcurso de la etapa regular de la campaña 2025-26 se convirtió en el jugador número 21 en alcanzar la cifra de 500 imparables. También las 300 anotadas en serie regular fueron atrapadas por el guardabosque.