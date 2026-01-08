Directiva del equipo dominicano del Clásico, Fedobe FEDOBE y MLB harán clínicas para niños

La Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), la Directiva de la Selección Dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y la Major League Baseball (MLB) anunciaron la realización de una serie de clínicas dirigidas a niños, como parte de su programa de acercamiento comunitario y legado deportivo, en una iniciativa que busca impactar directamente a las nuevas generaciones mediante la enseñanza de valores, disciplina y fundamentos del juego.

Las jornadas estarán dirigidas a niños de entre 8 y 10 años y contarán con la presencia de jugadores de Grandes Ligas, coaches y miembros del staff técnico de la Selección Dominicana, quienes compartirán experiencias personales, aprendizajes y vivencias que han marcado sus carreras, en un intercambio cercano que busca inspirar, motivar y dejar huella.

Los encuentros regionales se desarrollarán en cuatro jornadas programadas durante el mes de enero que impactarán a 990 niños de todo el país. La primera se realizará el próximo viernes 9 de enero en Baní en el estadio municipal para toda la región Sur; el 16 de enero será en San Pedro de Macorís, en el Estadio Tetelo Vargas, para toda la región Este. El 24 de enero será en Santiago, para todo el Cibao y el 29 de enero en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, para niños de Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

El gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial 2026, Nelson Cruz, subrayó el impacto social de la iniciativa y su conexión con la pasión que vive el país en la antesala del torneo. “Estas clínicas son una forma de devolverle al país todo lo que el béisbol nos ha dado. Queremos que los niños sueñen, hablarles directamente desde nuestra experiencia personal, que se vean reflejados en el uniforme dominicano y que entiendan que, con disciplina y esfuerzo, pueden llegar tan lejos como se propongan”, señaló.

En tanto, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), Juan Núñez, señaló que estas clínicas representan una inversión en el futuro del béisbol dominicano. Añadió que forman parte de una visión integral que acompaña la preparación deportiva del equipo, con acciones que fortalecen el vínculo entre la selección y la fanaticada, especialmente en comunidades donde el béisbol es una herramienta de desarrollo social.

“Queremos que los niños tengan la oportunidad de compartir en el terreno con quienes hoy representan al país, aprender directamente de ellos y sentirse parte de este camino hacia el Clásico Mundial. Estas clínicas son una forma de llevar la selección a distintas comunidades y de crear una experiencia que los marque”, expresó Núñez.

Igualmente, Miguel Matos, director de la oficina de MLB en el país, reafirmó el compromiso de Grandes Ligas con el fortalecimiento del béisbol en el país. “Para la MLB es fundamental acompañar programas orientados a la formación y desarrollo de niños desde edades tempranas. Y este tipo de iniciativas contribuyen a consolidar las bases del juego y a generar un impacto sostenido del béisbol dominicano”, manifestó.

La realización de estas clínicas se enmarca en una amplia agenda de actividades rumbo al clásico, que incluye dos partidos que disputará el equipo dominicano ante los Tigres de Detroit, los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte del calendario de entrenamientos de primavera de 2026. También incluye encuentros de integración y otros eventos, reafirmando el rol del béisbol como un elemento de unión nacional.

La transmisión por televisión abierta del Clásico Mundial de Béisbol 2026 para República Dominicana será por una red de medios conformada por VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39, junto a las emisoras Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM (para Santiago y todo el Cibao) y Baní FM 97.5 (para Baní y toda la región Sur), así como la página web www.vtvcanal32.com.do. Esto a raíz de que Grupo de Medios Panorama adquirió los derechos exclusivos de transmisión, en el marco de un acuerdo con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA).