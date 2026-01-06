Pelotero Alberto Rodríguez recibe sutura en pómulo izquierdo y está en condiciones estable

Las Aguilas Cibaeñas emitieron este martes los resultados de la primera evaluación del cuerpo médico en el caso de Alberto Rodríguez, quien recibió un golpe cerca del ojo izquierdo mientras se deslizaba en la intermedia al tratar de extender a doble un batazo que disparó al jardín izquierdo.

El equipo sostuvo que el pelotero no presenta fracturas en el rostro.

A Rodríguez se le practicó una sutura en el pómulo derecho y recibió el tratamiento médico correspondiente.

El joven jugador actualmente se encuentra en condición estable, fuera de peligro y en proceso de recuperación, bajo seguimiento estricto de los médicos.

De inmediato no se informó cuando pudiera reintegrarse al club.