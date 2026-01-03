Los peloteros dominicanos en Venezuela se encuentran "resguardados"

Los peloteros dominicanos que actualmente juegan en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional "se encuentran debidamente resguardados y en buen estado", aseguró este sábado la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

La Liga dominicana informó que "ha mantenido comunicación directa y constante con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), a través de su presidente, Giuseppe Palmisano, quien ha confirmado que los peloteros dominicanos están con el acompañamiento necesario", señaló la entidad en un comunicado después de que el mandatario Nicolás Maduro y su esposa fueran capturados por EE.UU. en medio de una acción militar estadounidense en el país suramericano.

Asimismo, la liga dominicana expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, ante la situación política que atraviesa el país.

En la semifinal del torneo de béisbol venezolano, que comenzó este viernes, juegan 22 peloteros dominicanos, entre ellos los lanzadores Félix Cepeda, Waddison Charles, Oliver Ortega, Jesús Reyes y Esmil Rogers con los Navegantes de Magallanes.

Los lanzadores Héctor Pérez, Listher Sosa, César Valdez, Juan Zapata, así como el jugador de cuadro interior Alejandro Mejía están con los Cardenales de Lara.

Los serpentineros Delvis Alegre, Ronaldo Alesandro, Wendolyn Bautista y el receptor Isaías Tejeda defienden la camiseta de las Águilas de Zulia.

Con Caribes de Anzoátegui juegan los lanzadores Harold González, Francis Peguero, Luis Reyes y Yoelvin Silver.

Mientras que con los Bravos de Margarita se encuentran los lanzadores Claudio Custodio y Ángel Rondón y el jugador del cuadro interior Juan Santana.

El pasado 14 de diciembre la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe le retiró la sede de la Serie del Caribe a Venezuela, luego de que las ligas de béisbol de la República Dominicana, de México y la de Puerto Rico se negaran a participar en el torneo.

Esa decisión se produjo tras el incremento de las tensiones políticas entre los Estados Unidos y Venezuela, debido en gran manera al despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe.