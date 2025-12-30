¿Quién es Jefry Sierra, el nuevo manager de los Gigantes?

Desde las oficinas en Operaciones de béisbol a incursionar en el terreno con el gran reto de rescatar a unos Gigantes que necesitar lograr victorias, pero ya.

Esa es la responsabilidad que desde anoche enfrenta Jefry Sierra, quien la madrugada de este martes y de forma sorpresiva fue designado, de manera interina, como nuevo dirigente de unos Gigantes que sin incluir la jornada de anoche estaban sin éxitos en las primeras tres fechas.

Pero, ¿Quién es Jefry Sierra, quien espera colocarse una especie de “capa de supermán” para colocar a los nordestanos en una ruta ganadora, emparejarse con los demás y conducir al club a su primera serie final desde que se coronaron en el 2021-22?.

Según expresó el gerente Jaylon Pimentel, Sierra de 35 años, era desde marzo un miembro del staff de operaciones, puesto en que permaneció hasta que se produjo la poco esperada decisión de cesantear al dirigente José Leger, luego de que el conjunto cayera 4-2 ante el Escogido.

Esta no será la primera vez que el nativo de San Cristóbal incursione en el terreno, aunque no con la responsabilidad de ser” comandante de la nave”, como lo es desde anoche, más en esta etapa crucial del torneo.

En la justa del 2024-25, fungió como coach de banca de las Estrellas laborando con Fernando Tatis. También estuvo con ese club en operaciones de béisbol.

Seis años en Ligas Menores

Sierra firmó en el 2008 con los D- Backs y de manera rápida fue traspasado a Cincinnati, mientras accionaba en la Dominican Summer League. Jugaba tanto en el infield como en los jardines.

Solo permaneció seis años jugando a nivel de Ligas Menores y nunca actuó más distante de Clase A Fuerte, hecho que se produjo en 2011 y 2012. De por vida bateó para .243 (1,086-259) , nunca produjo jonrones. En 2011 se estafó 30 bases y el año antes se había escamoteado 22.

Actuó con el Escogido

En la Liga Dominicana tuvo acción muy limitada con el Escogido y solo agotó tres turnos (2011-12 y 2014-15). Tanto con Billing en la Rockie League como con los escarlatas accionó brevemente como lanzador.