Luis Liberato dispara jonrón de dos vueltas y los Toros derrotan a las Aguilas

Luis Liberato se vistió de héroe al conectar un cuadrangular de dos carreras que quebró el empate en el sexto episodio y guió a los Toros del Este a una victoria 7-6 sobre las Águilas Cibaeñas, en un partido intenso y de constantes cambios de momentum.

Con el triunfo, los Toros se quedaron solos en la segunda posición del standing, con récord de dos victorias y una derrota, mientras que las Águilas descendieron al tercer puesto, con marca de 1-2, tras desperdiciar varias oportunidades de ampliar la ventaja.

Las Águilas pegaron primero en el encuentro cuando Leody Taveras abrió el marcador con un jonrón solitario en el primer episodio, dando una señal temprana de agresividad ofensiva. Sin embargo, la respuesta de los Toros no se hizo esperar. En la segunda entrada, Tres Barrera conectó un doble empujador que igualó las acciones, y luego Luis Liberato disparó un sencillo que remolcó dos carreras para darle la ventaja a los visitantes.

En la parte baja de ese mismo episodio, los cibaeños volvieron a acercarse en la pizarra con un cuadrangular solitario de Jonatan Clase, manteniendo el juego cerrado. No obstante, en la parte alta del tercero, Troy Johnston anotó desde segunda base tras un error en tiro del lanzador, luego de intentar robarse la tercera almohadilla.

Las Águilas continuaron presionando y lograron descontar nuevamente en el cierre del tercer inning cuando Robert Moore fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas, empujando una carrera. El equipo local logró tomar el control del partido en la parte baja del cuarto episodio al fabricar dos anotaciones, producto de un rodado para selección de Aderlín Rodríguez y un sencillo remolcador de Jerar Encarnación, colocando el marcador 5-4.

Cuando parecía que las Águilas habían inclinado el juego a su favor, los Toros reaccionaron en el sexto episodio. Gilberto Celestino conectó un sencillo remolcador para igualar las acciones y, acto seguido, Liberato castigó un lanzamiento y envió la pelota por encima de la verja, poniendo nuevamente al frente a los romanenses.

Las Águilas intentaron una última reacción en la parte baja del sexto inning con un sencillo remolcador de Cristhian Adames, pero la ofensiva no pudo completar la remontada y el relevo taurino logró contener los bates rivales en los episodios finales.

Por los Toros, Liberato de 5-2, con 4 remolcadas. Por Águilas, Taveras de 3-2.