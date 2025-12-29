Escogido gana y está 3-0, los Gigantes pierden su tercero

Un rally de tres anotaciones en el octavo episodio viró la pizarra y le dio un triunfo 4-2 este lunes a los Leones del Escogido sobre los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, de esta ciudad, para mantenerse invictos en el Round Robin.

Los campeones nacionales y del Caribe, ahora con marca de 3-0 en el primer lugar del Todos contra Todos, llegaron al octavo perdiendo 2-1, pero luego de dos outs y con Raimel Tapia corriendo en la inicial, Jorge Mateo le pegó infield-hit a Wandy Peralta por el campocorto para mover a Tapia a la intermedia. Ambos corredores anotaron con un doble de Elier Hernández al central, y este a su vez entró en carrera con indiscutible de Pedro Severino a la misma zona.

La otra vuelta de los rojos se produjo en el quinto con un imparable remolcador de Sócrates Brito al jardín derecho contra Antonio Santos.

De su lado, los locales marcaron una rayita en la primera entrada gracias a un cuadrangular solitario de Luis García Jr. por el bosque derecho frente al debutante abridor de los visitantes, Conner Greene, que completó cinco actos de dos anotaciones terminando sin decisión. En el quinto, los cibaeños sumaron una más con un doble productor de Hanser Alberto por el prado izquierdo.

El relevista Aneurys Zabala tuvo una gran presentación al tirar un inning sin permitir libertades y consiguiendo dos ponches para mantener la ventaja de los melenudos en el octavo.

El lanzador ganador fue Carlos Teller (1-0) luego de actuar en un tercio en blanco. El revés fue para Peralta (0-1), a quien los capitaleños le fabricaron las tres carreras del octavo. Patrick Weigel (1) obtuvo el salvamento al tirar el noveno en blanco.

Con la derrota, los Gigantes se mantienen en el sótano del Round Robin con récord de 0-3.

Por los melenudos, Hernández se fue de 3-1, con doble, dos producidas y una anotada; Brito, de 5-2, con una empujada; Mateo, de 4-2, con una anotada, y Severino, de 4-1, con una impulsada. Por los francomacorisanos, García Jr. se fue de 3-1, con jonrón, una empujada y una anotada, y Alberto, de 3-1, con una remolcada.

Leones y Gigantes volverán a enfrentarse este martes, pero en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:15 de la noche.