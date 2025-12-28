Yoel Adames pondrá este lunes en circulación su libro Deporte con Cara de Mujer

El periodista Yoel Adames Franco pondrá en circulación su esperada obra “Deporte con Cara de Mujer” el lunes 29 de lo corriente a partir de la 6:00 de la tarde en el Sebelen Bowling Center.

Adames Franco ha publicado tres obras fundamentales para la bibliografía deportiva dominicana: Campeones de Oro y Protagonistas, los cuales documentan hitos del deporte dominicano.

Esta vez nos presentará Deporte con Cara de Mujer que supera las 400 páginas para dejar servido un plato fuerte a los lectores con la historia detallada e ilustrada de la mujer dominicana desde 1946 a 2025, abarcando los juegos del ciclo olímpico completo. Y los deportes profesionales.

Las instalaciones del Sebelen Bowling Center están ubicadas en la avenida Abraham Lincoln esquina Roberto Pastoriza, en Plaza Bolera, 2do Nivel, en Santo Domingo.

El autor de estos valiosos aportes a la literatura dominicana fue editor deportivo del desaparecido vespertino ULTIMA HORA, Jefe de Redacción del matutino EL EXPRESO y subeditor de Listín Diario.

Fuera de los periódicos, trabajó para la cadena ESPN; fue el primer comisionado de Artes Marciales Mixtas en el país y se mantiene de comentarista en diversas transmisiones en radio, redes y televisión.