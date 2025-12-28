Remiendos para Serie del Caribe

Fue presentado este fin de semana el calendario de la Serie del Caribe 2026, que tendrá lugar en Guadalajara, México. No estará presente el equipo de Venezuela, luego que los demás países miembros de la Confederación decidieran no asistir a Caracas debido a motivaciones de seguridad (y líos políticos entre Estados Unidos y Nicolás Maduro).

De hecho, las ligas del Caribe dependen de la MLB y tienen una relación de trabajo llamado Winter Agreement, que no solo los vincula, también los ata un poco más allá . Si USA está contra Venezuela y baja una línea, a la Confederación no le queda de otra que acogerse y aceptar esas condiciones, a riesgo de meterse en problemas con los gringos.

A Guadalajara van, entonces, Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá y los equipos campeón y subcampeón del torneo mexicano, con lo cual se completarían 6. Lo único feo de eso es que a los dos clubes anfitriones los llamarán “México Rojo” y México Verde”, lo cual suena una bobería.

La Confederación, que dirige el dominicano Juan Puello, podría mejor usar la terminología de tiempos atrás cuando el torneo era llamado solo por los nombres de los equipos campeones, es decir Aguilas de República Dominicana, Cangrejeros de Puerto Rico, Leones de Venezuela y Hermosillo por México (por ejemplo). Eso de Rojo y Verde suena a juguetes de los Reyes Magos. Solo comento el hecho, no a nivel de sugerencia.

SERIE DE LAS AMERICAS: En el parque Simón Bolívar de Caracas será montada la segunda versión de un evento llamado “Serie de las Américas ”, promovida desde el año pasado por una organización con ese mismo nombre. Aquí actuarán un equipo local de Venezuela, Argentina, Colombia, Nicaragua, Curazao, Brasil, Cuba y Panamá. Más que todo, será un evento de clubes, con peloteros que no dependan de la MLB.

Y lean esto: esta Serie será celebrada en la misma fecha de la Serie del Caribe, del 1 al 7 de febrero. Y, reitero, no podrá participar el equipo campeón de la liga venezolana.

¿PUJOLS VERDE? : La mayor sorpresa del fin de semana la aportó el equipo Estrellas Orientales, al anuncian la vinculación de Albert Pujols con la franquicia. ¿Cómo, en qué condiciones, qué hará allí?

El tema sorprende porque Pujols tiene una amistad estrecha con el Escogido y su vicepresidente de beisbol, José Miguel Bonetti, y no se conocía que estuviesen distanciados.

Y como sea, aunque no haya distancia entre los dos, se suponía que Pujols sigue siendo “del Escogido”, equipo con el cual fue doble campeón de manager, en Lidom y la Serie del Caribe. El se retiró para regresar, y fue entrevistado por tres conjuntos de Grandes Ligas, pero el negocio falló por todos lados.

Pero, Pujols tiene la responsabilidad de manager dominicano para el Clásico Mundial de marzo próximo.

Lo extraño del caso es que las Estrellas hacen este anuncio sin decir qué tipo de funciones tendrá en el equipo, ni a partir de cuándo. Ellos tienen al gerente Angel Ovalles en contrato de tres años, y no hay señales de que vayan a cambiar de hombre.

¿ Qué pudiera hacer Pujols en los Orientales?. Pudiera ubicarse como manager, como Director de Operaciones de Beisbol (jefe del gerente Ovalles), o como asesor-asistente del Presidente.

Anote eso ahí: Albert Pujols ahora es verde, dejó a los rojos.

NOTAS DE BEISBOL.-

.- El mexicano José Urquidy, lanzador derecho, fue traído por el Escogido y debutó este domingo ante los Toros. Tiró dos entradas y le dieron algunos palos.. El viene en forma, pero no actuaba desde el 7 de diciembre. Su estatus actual es de agente libre de MLB, y en 2025 trabajó algo para los Tigres de Detroit pues estaba lesionado. En el invierno lanzó bien con los Venados de Mazatlán.. Urquidy tiene 30 años de edad, y podría volver a Grandes Ligas siempre y cuando haya recuperado su velocidad en sus mejores años con Houston. Formó parte del equipo campeón e los Astros en 2022 y creo que será pieza importante para el Escogido en este round robin.

.- Geraldo Perdomo, de las Aguilas, anda de paseo por Dubai, junto a Junior Caminero. Se perderá los 4 primeros partidos , aparentemente. … Héctor Rodríguez, del Escogido, reapareció en un solo partido la semana pasada, pero no figura ahora en la semifinal. Se convirtió en fantasma.

.- Los dos primeros días del round robin arrojan resultados interesantes… El Escogido anotó 20 carreras en sus dos primeros juegos y tiene 2-0, liderando las posiciones.. Esta noche van a San Francisco de Macorís a jugar contra los Gigantes…. En el otro partido, ganaron las Aguilas haciendo 5 en el décimo inning 10-6 a Gigantes , y se colocan en 1-1.. Los Gigantes pierden sus dos primeros choques, se ponen en 0-2, pero esta contienda es muy larga, de 18 juegos. Este lunes, las Aguilas van a jugar al Torolío, en La Romana.