Mark Williams y José Alvarado se van a los puños en el partido entre Suns y Pelicans

El pívot de los Phoenix Suns, Mark Williams, y el base de los New Orleans Pelicans, José Alvarado, fueron expulsados tras pelearse en el tercer cuarto el sábado por la noche.

Williams, de 2,15 metros, y Alvarado, de 1,83 metros, intercambiaron golpes tras una falta a Alvarado. Phoenix ganó 123-114 , barriendo dos juegos consecutivos entre ambos equipos en Nueva Orleans.

Alvarado, un defensor agresivo, estaba tratando de luchar a través de una pantalla colocada por Williams para mantener la presión sobre el tirador de los Suns, Collin Gillespie, quien había anotado sus primeros cinco intentos de tres puntos del juego.

Alvarado empujó a Williams mientras defendía y le marcaron una falta. Williams luego empujó a Alvarado por la espalda. Alvarado se giró hacia Williams y ambos intercambiaron palabras antes de agarrarse y lanzarse puñetazos. Ambos jugadores conectaron derechazos antes de ser separados y expulsados.

Ningún otro jugador estuvo involucrado en el altercado.

El entrenador de Phoenix, Jordan Ott, dijo que aún no había revisado el video, pero atribuyó el altercado a la competitividad y la fatiga.

“Vi cómo empezaba, y de repente todos se pusieron manos a la obra”, dijo Ott. “Obviamente, pasa. Es como la falta de sueño la segunda noche de dos partidos consecutivos; siempre suele pasar algo. Anoche hubo muchos tiros libres; esta noche no tantos. Nos dejaron jugar esta noche, que es algo que disfrutamos. Se enredaron, y obviamente los echaron a ambos”.

El entrenador de los Pelicans, James Borrego, también afirmó no haber podido ver el video de la pelea. Ninguno de los jugadores estuvo disponible para hablar con la prensa después del partido.

“Ayer fue una pelea feroz, y hoy también”, dijo el alero de los Suns, Royce O'Neale. “Se necesitó de todos para conseguir esta victoria. Todos entraron, contribuyeron y lucharon con todas sus fuerzas”.