Lauri Markkanen anota 29 y el Jazz detiene racha de 8 triunfos de los Spurs

Lauri Markkanen anotó 29 puntos, Keyonte George añadió 28 y el Jazz de Utah se mantuvo firme para vencer el sábado 127-114 a San Antonio, rompiendo la racha de ocho victorias consecutivas de los Spurs.

El pívot de San Antonio, Victor Wembanyama, marcó su regreso a la alineación titular con 32 puntos, siete rebotes, cinco bloqueos y tres asistencias en 27 minutos y 42 segundos. Fue su primer juego como titular desde el 14 de noviembre contra Golden State, cuando sufrió una distensión en el gemelo izquierdo que lo llevó a perderse 12 juegos.

Utah ha vencido a dos de los tres mejores equipos de la NBA en noches sucesivas después de derrotar el viernes a Detroit, líder de la Conferencia Este.

Walter Clayton Jr. anotó 17 puntos y Jusuf Nurkic añadió 16 para el Jazz, que ha ganado dos seguidos después de sufrir cuatro derrotas consecutivas.

Keldon Johnson añadió 27 tantos y diez rebotes para San Antonio y Stephon Castle tuvo 20 unidades.

Los Spurs jugaron sin De’Aaron Fox, quien se perdió el juego por una rigidez en el aductor izquierdo.

Esta fue la primera vez en seis semanas que los Spurs disputan al menos dos juegos seguidos en casa. San Antonio pasó 28 de los 34 días anteriores fuera, incluyendo las semifinales y finales de la Copa NBA en Las Vegas.