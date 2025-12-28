Karl Towns en gran jornada, 36 puntos y 16 rebotes en victoria de los Knicks

Karl-Anthony Towns anotó 36 puntos, su mayor cifra en la campaña, y capturó 16 rebotes, Jalen Brunson sumó 34 unidades y los Knicks de Nueva York sobrevivieron al intento de remontada tardía de los decaídos Hawks de Atlanta para superarlos el sbado por 128-125.

Los Hawks perdieron su sexto partido consecutivo para cerrar una devastadora serie con foja de 0-5 en casa. Atlanta tiene un récord de 5-11 en general como anfitrión.

El dominicano Towns encestó 17 de 18 tiros libres por unos Knicks que ostentaron una ventaja dominante de 56-38 en rebotes.

Nickeil Alexander-Walker, quien anotó 25 puntos, logró un robo y una canasta con 48 segundos restantes para darles a los Hawks una ventaja de 125-124. OG Anunoby convirtió dos tiros libres por los Knicks, que recuperaron la ventaja.

Después de robar el balón a raíz de un pase de Trae Young, Anunoby aumentó la ventaja con dos tiros libres más.

Onyeka Okongwu lideró a los Hawks con 31 puntos y 14 rebotes. Jalen Johnson registró su decimotercer doble-doble consecutivo con 20 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes antes de salir por acumulación de faltas en el último minuto.

Los Knicks dejaron fuera al alero Josh Hart, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho en la victoria del jueves por 126-124 sobre Cleveland. El base Deuce McBride (esguince en el tobillo izquierdo) también estuvo inactivo.