Harry Kane y Erling Haaland en cerrada competencia por la Bota de Oro 2025-26

El fútbol no se detiene en Europa por las Fiestas de fin de año y hay jugadores que, en el epílogo del primer semestre de competencia de la temporada 2025-2026, siguen anotando goles y sumando puntos para la clasificación de la Bota de Oro, el prestigioso galardón que reconoce al máximo artillero entre todos los torneos del Viejo Continente con una calificación que no es por tantos anotados sino por unidades en relación a en qué torneo se convierten.

El inglés Harry Kane ya no lidera en soledad, como hasta hace dos semanas. Si bien marcó para Bayern Múnich y llegó a las 38 puntos, lo alcanzó Erling Haaland. Ambos tienen 17 festejos para Bayern Múnich en la Bundesliga de Alemania y en la Premier League de Inglaterra, respectivamente.

El único escolta es el francés Kylian Mbappé, protagonista de 18 anotaciones en La Liga de España para Real Madrid y, en consiguiente, con 36 unidades. El podio lo completa el serbio Darko Lemajić, de RFS de Letonia, con 28.

La tabla de la Bota de Oro se conforma de julio a junio del año posterior, es decir, durante la temporada europea. Se trata de uno de los premios individuales más importantes del fútbol y cuantifica los goles de cada jugador en las ligas europeas a lo largo del año, con mayor o menor cantidad de puntos según la “dificultad” para convertirlos, es decir, según en la liga que se festejan. Se otorgan dos unidades por cada acierto en las cinco competencias más importantes -Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, Liga de España, Serie A de Italia y Ligue 1 de Francia- y 1,5 por cada anotación en el resto de las competiciones locales.

Las estadísticas se cuentan siempre dentro del Viejo Continente, motivo por el cual hay jugadores que, a pesar de anotar decenas de tantos en otro rincón del planeta, no entran en la pelea por el galardón. Así ocurre en esta temporada, otra vez, con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El portugués sigue su carrera en Al Nassr de Arabia Saudita mientras que el argentino pertenece a Inter Miami de Estados Unidos, donde este año fue campeón de la MLS y recibió la Bota de Oro por haber sido quien más tantos convirtió en la etapa regular.

Ambos son los máximos ganadores del galardón, cuando todavía brillaban en Europa: el luso acumula cuatro premios y el rosarino, seis -todos las obtuvo cuando se desempeñaba en Barcelona-.

Máximos ganadores de la Bota de Oro

1. Lionel Messi (Argentina) - 6

2. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 4

3. Robert Lewandowski (Polonia) / Luis Suárez (Uruguay) / Diego Forlán (Uruguay) / Thierry Henry (Francia) / Mário Jardel (Brasil) / Ally McCoist (Escocia) / Fernando Gomes (Portugal) / Dudu Georgescu (Rumania) / Eusebio (Portugal) / Gerd Müller (Alemania) - 2