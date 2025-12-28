El "Caballo Bronco" defenderá su cetro el 31 de enero en el Madison Square Garden

El dominicano Carlos "Caballo Bronco" Adames defenderá su título mundial que avala el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), del peso mediano (160 libras), contra el estadounidense Austin "Ammo" Williams el 31 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York.

Para adames será la tercera defensa como campeón regular de su corona que conquisto el 8 de octubre del 2022 venciendo por nocaut en tres asaltos al mexicano Juan Macías Montiel.

Desde que se corono campeón mundial “El Caballo Bronco” Adames ha realizado cuatro defensas, sin embargo, la primera fue en condición de campeón interino contra el estadounidense Julián Williams, a quien derrotó por nocaut.

Su primera defensa como monarca regular fue ante Terrel Gausha, a quien venció por decisión unánime y luego empató en Arabia Saudita contra el inglés Hamzah Sheeraz en un combate donde todos lo vieron ganar, menos los jueces.

El combate entre “El Caballo Bronco “Adames y Williams será parte de la cartelera de la cartelera denominada "The Ring 6", y que será encabezada por la pelea entre Teófimo López vs. Shakur Stevenson.

“El Caballo Bronco, quien no pelea desde febrero del 2025, presenta record de 24 victorias con 18 nocauts, un empate y una derrota.

Mientras que Austin Williams, tiene marca de 19 triunfos incluyendo 13 por la vía del nocaut en contra de un revés.

El combate entre Adames y Williams podrá ser vista a través de la afamada plataforma DAZN.

“El Caballo Bronco “Adames, quien es el único campeón mundial con que cuenta la República Dominicana en la actualidad se ha mantenido entrenando por espacio de tres meses en la ciudad de Las Vegas, Nevada, bajo las orientaciones del experimentado entrenador cubano Ismael Salas