¿Podrán las Águilas mantener su gran dominio ahora en el Round Robin?

Llegó el gran día para la apertura del Round Robin del torneo 2025-26.

Águilas, Toros, Gigantes y Escogido se enfrentan en un Todos contra Todos inédito, pues nunca antes estos cuatro conjuntos se habían encontrados en un mismo evento, de cara a conseguir los dos boletos disponibles que los conduciría a la serie final.

Mientras los Leones buscan repetir e imitar la proeza que alcanzó el Licey, quien conquistó los cetros en 2023-24 y 2024-25, tras superar a las Estrellas, los aguiluchos no ganan desde el 2020-21, los Gigantes lo hicieron un año después y los romanenses lo lograron en 2019-20.

Desde ya se perfila será un Round Robin muy competitivo, tras las fortaleza que muestran los cuatro conjuntos, producto del personal que adquirieron en el draft de reingreso, unido a otros miembros que se incorporarán por las diferentes vías.

Por ejemplo, Noelvi Marte se estaría uniformando con los Gigantes, equipo con el que practicó este viernes, Marcell Ozuna, otro grandesligas amenaza con integrarse, el Escogido ya anunció al ligamayorista pitcher, José Urquidy, Aaron Sánchez retorna con los Toros, club que también recibe a Tim Johnson y desde hace unos días Geraldo Perdomo engalana las filas de las Águilas, con las posibilidades de que Cristhoper Morel se uniforme con la plantilla cibaeña.

Los primeros enfrentamientos para este sábado tendrá a las Aguilas recibiendo al Escogido desde las 5:00 p.m, en tanto que los Gigantes visitan a los Toros a las 7:30 de la noche.

Las fortalecidas Águilas

Pocos equipos en la historia del béisbol dominicano han dominado una serie regular con tanta holgura como lo hicieron las Águilas este año.

Apenas habían transcurrido unos siete choques cuando los aguiluchos se colocaron en la primera posición y no la perdieron jamás, culminando con una cómoda ventaja de 5.0 juegos sobre los Toros.

No conocieron lo que era una mala racha, pero ya ese barraje de éxitos forma parte de la regular y desde este sábado inicia una nueva historia en que estaría por verse si dominan a su antojo el Round Robin.

Esta es otra historia, con unos Toros, Gigantes y Leones mucho más fortalecidos, en busca de brindarle la más sólida competencia a los cibaeños.

Aunque figuras de gran relieve en la regular como Emmanuel Rodríguez, J.C Escarra, Ángel Genao, Adael Amador ya cumplieron su cuota de trabajo, las Aguilas poseen el material para continuar con su temporada de ensueño.

Jugadores como Geraldo Perdomo, Ezequiel Durán, Jerar Encarnación, Aderlin y Alberto Rodríguez, Leody Taveras, Robert Moore, mas la integración de Cristhian Adames mantienen a las Águilas como un equipo con grandes garras ofensivas, las que les llevaron a batear para .265 el mejor del torneo y tuvieron 97 dobletes, también primero.

Ellos simplemente no requieren de mucha presentación de que cuentan con la capacidad para anotar una buena cuota de vueltas. Por ejemplo en la regular culminaron con 256 anotadas, segundo en la Liga solo detrás de las 261 de los Toros.

A ese bateo, agregaron buenos brazos para el relevo en Misael Tamarez, Yunior Marte, Carlos Belén y Andrew Pérez. Ellos se unirán a un ya sólido grupo para las labores intermedia y finales de los partidos, que incluye entre algunos nombres a Jonathan Hernández, Yoan López, José Cuás, Richard Rodríguez, Junior Fernández, Roderick Muñoz, Luis Felipe Castillo, Jean Carlos Henríquez, Burch Smith entre otros.

La rotación abridora se fortalece con la llegada de Oscar de la Cruz, quien se une a Jorge Tavarez, uno de los mejores del torneo con su marca de 4-1 y 1.49 de efectividad.