7,661 jonrones se han disparado en los 5 estadios de Lidom

En los cinco estadios que sirven como hogar a los seis equipos de la Liga Dominicana de Béisbol se han disparado la friolera de 7,661 jonrones.

En el Quisqueya Juan Marichal,estructura que fue inaugurada el 23 de octubre de 1955 y es considerado como el más difícil para disparar vuelacercas se han conectado

2,343 bambinazos. De estos, el número mil lo produjo César Hernández, de las Estrellas, el miércoles 3 de noviembre de 1993 frente al Licey y su lanzador Efraín Valdez en el cuarto inning.

El estadio Cibao, inaugurado el sábado 25 de octubre de 1958, se han disparado, 2,005 vuelacercas, teniendo el número 1,000 como protagonista a Henry Mercedes de los azules el martes 17 de noviembre de 1998 frente a Josías Manzanillo, de las Águilas, batazo conectado en el quinto acto.

El estadio Tetelo Vargas fue inaugurado el domingo 25 de octubre de 1959. En este parque se han registrado 1,366 vuelacercas. El número 1,000 en este parque salió del bate de Ronnie Belliard, el viernes 12 de diciembre del 2008 contra Anderson García en el sexto episodio.

En él Julián Javier, se jugó por primera vez un partido LIDOM, el viernes 12 de noviembre de 1976, un desafío entré los Leones y las Águilas. En ese choque el jardinero central de los escarlatas, Rick Bosetti disparó el primer jonrón en un encuentro de pelota ese parque, el mismo fue contra el zurdo Donal Hood en el tercer acto. En este estadio se han conectado 1,339 vuelacercas y el número 1,000 los registró Erick Wood, de los Gigantes, el jueves 15 de diciembre del 2016 frente a Ramón García, del Escogido.

De su lado, el Francisco Micheli quedó inaugurado el domingo 18 de noviembre de 1979. En este parque solamente se han disparado 608 vuelacercas hasta el pasado martes 23 de diciembre. El número 600 lo disparó Eloy Jiménez, de los Toros del Este, el pasado sábado 29 de noviembre, batazo que fue ante Anderson Pilar, de los Gigantes.

¿Sabía Usted Que: en el Francisco Micheli solo se conectaron cinco jonrones en la campaña de 1993?. Esta es la menor cantidad de jonrones en un estadio que sea hogar de una franquicia de LIDOM.