Rickey Henderson el mejor pelotero nacido el Día de Navidad

Es apropiado que el día de Navidad nos haya regalado a tres jugadores del Salón de la Fama. Aquí está una clasificación subjetiva de los cinco mejores del 25 de diciembre:

1) Rickey Henderson (1958).

El campeón de bases robadas, 10 veces All-Star y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1990 con los Atléticos, es sin duda el primero en esta lista. Siempre citable, siempre seguro de sí mismo, era un placer ver al "Hombre del Robo" en el campo. Aquí les comparto una de las muchas curiosidades sobre Henderson: casi corrió un maratón a lo largo de su carrera, solo robando bases. Sus 1406 robos, a 90 pies cada uno, suman 126,540 pies... o 23.97 millas; poco menos de dos para un maratón. El miembro del Salón de la Fama falleció pocos días antes de cumplir 66 años.

2) Nellie Fox (1927)

Ingresó al Salón de la Fama en 1997, Fox fue una pieza crucial de los "Go-Go" White Sox de la década de 1950. Fue el MVP de la Liga Americana en 1959, 15 veces All-Star y tres veces Guante de Oro, recibiendo el premio inaugural en segunda base en 1957. Increíblemente, su total más alto de ponches en una sola temporada fue... ¡ 18 !

3) Pud Galvin (1856).

Sus dos apodos —Gentil Jeems y La Pequeña Locomotora— y su increíble apariencia lo hicieron merecedor de un puesto en el Salón de la Fama, pero Pud también era un excelente jugador. Consiguió un título de efectividad (1.16) en su temporada de novato y terminó su carrera de 18 años con 1,807 ponches, una cifra impresionante para la época en la que jugó. Galvin fue incluido en el Salón de la Fama por el Comité de Veteranos en 1965.

4) Manny Trillo (1950).

Conocido como un segunda base con un fildeo impecable, Trillo ganó tres Guantes de Oro y fue un pilar en el medio del cuadro interior de los Filis de 1980, quienes ganaron el primer título de la Serie Mundial de la franquicia. Fue el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional durante esa postemporada, bateando .381/.364/.571 en la serie contra los Astros, con un momento memorable como un tiro de relevo para reducir una carrera en casa en el decisivo Juego 5.

5) Hideki Okajima (1975).

Tras una larga carrera en Japón, Okajima firmó con los Medias Rojas de Boston a los 31 años en 2007 y rápidamente se convirtió en una pieza clave de su bullpen como preparador de Jonathan Papelbon. Aunque tuvo un comienzo desfavorable en las Grandes Ligas, permitiendo un jonrón en su primer lanzamiento, Okajima se asentó y no permitió carreras en 19 apariciones, del 6 de abril al 20 de mayo de su temporada de novato. Se convirtió en el primer lanzador nacido en Japón en participar en la Serie Mundial al lanzar 2 1/3 entradas perfectas en el segundo juego contra los Rockies en 2007.

Nabil Crismatt (1994)

Bueno, admito que este se centra más en lo perfecto que es que Crismatt naciera en… Navidad. Pero, ¿quién sabe? El relevista de los Padres, cuya carrera en las Grandes Ligas comenzó en 2020, podría llegar a ser un buen lanzador.

Willy Taveras (1981)

Fue segundo lugar detrás de Ryan Howard en la votación de Novato del Año de la Liga Nacional en 2005 y lideró la Liga Nacional en bases robadas con 68 en 2008.

