¿QUIEN ELIGIO MEJOR?

¿Quién o quiénes eligieron mejor en el draft de reingreso?.

Tras la conclusión del mismo esta es la pregunta que los amantes del béisbol se formulan de cara al Round Robin.

De hecho, los cuatro conjuntos se fortalecieron y tratarán de mostrar sus garras desde este sábado cuando las Aguilas reciban al Escogido en el estadio Cibao a las 4:00 p.m y los Gigantes visiten a los Toros en el Francisco Micheli desde las 5:00 p.m.

El de este año será un Todos contra Todos inédito, ninguno de los cuatro combinados se habían unidos todos en una misma contienda.

Luego de que cada conjunto realizara sus selecciones, Listín Diario ponderó el hecho de los tantos que se fortalecieron tras las llegadas de nuevos jugadores para las posiciones del juego.

Aguilas:

Cinco de sus seis escogidos fueron lanzadores, un abridor confiable como Oscar De la Cruz, quien culminó con foja de 3-3 con 3.81 de efectividad , siendo el mejor abridor de las Estrellas. Su relevo se fortalece con los arribos de Misael Tamarez, Yunior Marte, Andrew Pérez y Carlos Belén, los tres primeros piezas fundamentales en ese sólido relevo que tuvo el Licey en la regular.

El otro seleccionado y quien fue el primero, Cristhian Adamés se mantuvo durante un gran tramo dominando a los bateadores con un average que llegó a superar los .375, enseñando un bate de respeto y consistente, amén de que tiene la capacidad de accionar en todas las posiciones del infield.

Toros:

Al igual que los aguiluchos, los romanenses también agregaron solidez a su pitcheo, hecho que complementará su ya soberbia ofensiva. J.C Mejía, el líder de salvamento de la regular con 8 junto a su efectividad de 1.01 encabeza a los seleccionados junto a Anderson Severino, Enyel De los Santos y Jhan Maríñez, todos brazos probados en la Liga. Agregan a un buen abridor zurdo en Enny Romero y Sergio Alcántara es un buen paracorto defensivo.

Gigantes:

Diferente a los dos conjuntos mencionados, Los Gigantes tomaron más ofensiva, con las incorporaciones de Francisco Mejía, consistente bateador del Licey, Gustavo Núñez, quien llega con su versatilidad, tanto con el bate como en la defensa, agregan un bate sólido como el de Ismael Munguía, el mejor del torneo con sus .368, mientras que Ofreidy Gómez, Neftali Feliz y Luis Frías son tres magníficos brazos para el relevo.

Escogido:

Los Leones tuvieron la fortuna de encontrar a Raimel Tapia en la cuarta ronda, el fue segundo en bateo y líder de hits del campeonato, agregando también el bate de Jorge Mateo, quien puede jugar el campocorto y la intermedia, sumaron pitchers como Patrick Weigel, el cerrador de las Estrellas con su efectividad de 1.78, Radhamés Liz es un abridor veterano. Otra adquisición importante es la de Yefry Yan, un sólido relevista. Michael De la Cruz puede ayudar desde la receptoría.

Patrick Weigel tuvo una sobresaliente labor con las Estrellas.Fuente externa

Pero, desde este sábado comenzará a conocerse cuáles serán los puntales de este amplio grupo de peloteros, quienes buscarán ayudar al éxito de sus nuevos clubes.