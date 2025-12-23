Partido entre Águilas y Toros pospuesto el lunes no será celebrado

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) informó este martes que el partido pospuesto la noche del lunes 22 entre las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este no será celebrado, por decisión conjunta de la liga y ambos equipos.

En un despacho de prensa, la liga explicó que el resultado de dicho encuentro, que estaba programado para celebrarse en el Estadio Francisco Micheli de La Romana la tarde del lunes, no incidía en el orden de las posiciones de los equipos ya clasificados.

Asimismo, los Toros del Este anunciaron que los fanáticos que adquirieron abonos o boletas individuales para este partido cancelado podrán utilizarlos el próximo martes 30 de diciembre, el primer enfrentamientos entre ambos equipos durante el Round Robin del campeonato de 2025-2026 dedicado a don Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Tanto las Aguilas como los Toros tienen asegurados sus puestos como primer y segundo lugar en la temporada regular.