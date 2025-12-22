Víctor Estévez y su magnífica calificación en la primera fase

Para los Toros, el plan que entre ejecutivos, jugadores e instructores se planteó a viva voz desde la práctica inicial, acaba de ser ejecutado en su primera fase. Y desde ya el dirigente Víctor Estévez espera y anhela por mucho más.

Los Toros clasificados al Round Robin era un hecho que no se producía en Lidom desde la campaña del 2020-21, precisamente la recortada a 30 partidos en su serie regular por la presencia de la pandemia.

Ahora, Estévez, de 37 años, en su primera temporada con los taurinos los conduce hacia el Todos contra Todos, con las 26 victorias que tenían hasta anoche en lo que ha sido un desempeño tan resaltante que representa su mayor cantidad desde que alcanzaron 34 en 2019-20, cifra que representa la marca para equipos de la Liga en jornadas de 50 encuentros.

De hecho, y desde entonces los romanenses nunca se habían vuelto a topar con una veintena de éxitos, siendo la mayor cantidad los 18 que lograron en la estaciones de 2022-23 y 2023-24 en que lograron la última posición en cada evento.

Para Estévez resulta más que una satisfacción el que el equipo finalmente haya podido alcanzar un puesto clasificatorio y finalmente abandonar los últimos peldaños.

“Durante todo el año tuvimos una magnífica combinación de bateo, (promedio, poder, agresividad) así como pitcheo abridor y de relevo”, expresó el capataz taurino tras conversar con Listín Diario vía telefónica.

“Todo nos propusimos un gran plan desde la llegada de los entrenamientos, trabajar como un solo equipo en busca de lograr nuestras metas y gracias a Dios que registramos la primera de estas”, señaló Estévez sobre el club que se mantuvo consistente durante todo el tramo de la regular.

Incluso, el estratega dijo que hasta el momento el núcleo ofensivo se mantendrá intacto, esto es la gran artillería taurina que lideran los grandesligas Bryan De la Cruz (8 jonrones, 39 remolcadas), Eloy Jiménez ( 5 vuelacercas y 19 empujadas), Jeimer Candelario, quien sumatres jonrones y 15 empujadas, además de Gilberto Celestino con su average de .312 y 22 robadas en 24 intentos, Yairo Muñoz .280 (143-40) con 15 dobletes y 20 producidas.

Resalta además el brillante trabajo realizado por cada uno de los miembros que integran el cuerpo de coaches. “Todos hicieron una loable actuación”, señala.

A este grupo se han integrado en las pasadas semanas los receptores Brian Lavastida y Tres Barreras.

Retorno de Sánchez

Estévez sostuvo que para este martes pudiera haber una definición ya en el sentido de si Aaron Sánchez retorna para los Toros.

Sánchez fue por mucho el lanzador de mayor eficiencia del torneo, tras su récord de 4-2 y 1.55 de efectividad, lanzó 46 1/3 de entradas, aceptó 9 vueltas, abanicó a 34 y otorgó 9 boletos.

Oportunidad con los Nacionales

Asimismo, se mostró agradecido por el hecho de que será coach de la antesala con los Nacionales.

Sostuvo que será una oportunidad que tratará de aprovechar al máximo. También será instructor de infields.

Estévez tiene experiencia como coach, pues cuando dirigía en la sucursal de los Cerveceros hacia esas funciones en las Menores.