Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
El Deporte

baloncesto

El Club Dosa conquista su sexto torneo en el basquet superior de La Vega

Supera 88 por 66 a La Villa en el sexto partido de la final; Eusebio Suero fue el MVP del evento

Jugadores y fanáticos del Club Dosa festejan la conquista de su sexta corona en el TBS de La Vega.

Jugadores y fanáticos del Club Dosa festejan la conquista de su sexta corona en el TBS de La Vega.Fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioLa Vega

El Club Dosa venció 88 por 66 a La Villa en el sexto partido de la serie final del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de esta ciudad, justa que fue dedicada a Leonardo Aguilera presidente ejecutivo de Banreservas en opción a la copa Malta India.

Julito Duquela dirigente capataz obtuvo su título número tres en forma consecutivo en el Basket Vegano(2023,2024 con La Matica y 2025 con el Dosa).

Eusebio Suero electo jugador más valioso de la serie final terminó con cifra sobre de 25 puntos y 11 rebotes, Jerry Flores (9/4 de larga distancia)con 19 dígitos, Enmanuel Egbuta 16 tantos y 07 rebotes, Tyran Lattinbeaudiere 12 puntos,09 asistencias y 07 rebotes, Víctor Martínez 10 dígitos,08 rebotes y 08 asistencias.

Por La Villa: Luis Martínez encestó 15 puntos y 10 rebotes, Charles Mitchell 15 dígitos y 07 rebotes, RANDY SANTOS 13 puntos y 08 rebotes,

Tags relacionados