El Club Dosa conquista su sexto torneo en el basquet superior de La Vega

El Club Dosa venció 88 por 66 a La Villa en el sexto partido de la serie final del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de esta ciudad, justa que fue dedicada a Leonardo Aguilera presidente ejecutivo de Banreservas en opción a la copa Malta India.

Julito Duquela dirigente capataz obtuvo su título número tres en forma consecutivo en el Basket Vegano(2023,2024 con La Matica y 2025 con el Dosa).

Eusebio Suero electo jugador más valioso de la serie final terminó con cifra sobre de 25 puntos y 11 rebotes, Jerry Flores (9/4 de larga distancia)con 19 dígitos, Enmanuel Egbuta 16 tantos y 07 rebotes, Tyran Lattinbeaudiere 12 puntos,09 asistencias y 07 rebotes, Víctor Martínez 10 dígitos,08 rebotes y 08 asistencias.

Por La Villa: Luis Martínez encestó 15 puntos y 10 rebotes, Charles Mitchell 15 dígitos y 07 rebotes, RANDY SANTOS 13 puntos y 08 rebotes,