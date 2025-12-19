Franjul Motor Collection proyecta grandes eventos

Franjul Motor Collection (FMC) celebró una jornada especial en Sebelén Bowling Center, donde su equipo organizador definió la visión y el enfoque de los eventos que marcarán su calendario 2026, reafirmando su compromiso con la promoción de la cultura de los autos clásicos en la República Dominicana y la creación de experiencias memorables para coleccionistas, entusiastas y familias.

La actividad reunió al equipo de Franjul Motor Collection en un ambiente de planificación y camaradería, complementado con carreras recreativas de Go Karts, una dinámica que reflejó el espíritu de pasión, energía y trabajo en equipo que caracteriza a la marca.

Durante el encuentro, Miguel Franjul, fundador de Franjul Motor Collection, expresó que “este proyecto nace de una pasión genuina por los autos clásicos y del deseo de crear espacios bien organizados, cercanos y familiares, donde se preserve la historia automotriz y se compartan experiencias auténticas; lo que estamos construyendo hacia el 2026 es una propuesta pensada para los verdaderos amantes de esta cultura, cuidando cada detalle y elevando el nivel de los eventos en el país”.

Con esta jornada, Franjul Motor Collection consolida su proyección hacia el 2026 con una agenda de actividades que combinará exhibiciones, encuentros sociales, experiencias familiares y propuestas innovadoras, posicionándose como un referente del automovilismo clásico y el estilo de vida automotor en la República Dominicana.