UN CONVITE NAVIDEÑO DE LUIS ABINADER A LOS PELOTEROS

Como es una tradición en esta época de navidad, el presidente Luis Abinader, tuvo un fraternal encuentro con los peloteros, quienes una vez más tuvieron una brillante jornada en las Grandes Ligas.

Más cuando el equipo dominicano se apresta a participar el próximo marzo en la sexta versión del Clásico Mundial de Béisbol.

Y la convocatoria de jugadores fue inmensa, más de una veintena visitaron el Salón Verde del Palacio Nacional para compartir e interactuar varias horas con el primer mandatario.

El presidente reconoció el talento de los quisqueyanos y la entrega que muestran en sus respectivos equipos, en los cuales siempre coloca en alto el nombre del país en sus respectivos conjuntos.

El encuentro fue una iniciativa del ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, con el objetivo de honrar el gran trabajo que realizan los big leaguers dominicanos, quienes con su talento, disciplina y compromiso, colocan el nombre del país en lo más alto del béisbol internacional.

Durante la actividad, el presidente Abinader compartió de manera cercana y efusiva con los jugadores, destacando su impacto positivo como embajadores del país y modelos a seguir para la juventud dominicana.

Entre los peloteros activos de Grandes Ligas que asistieron al encuentro navideño figuraron Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Abner Uribe, Camilo Doval, Edward Cabrera, Gregory Soto, Ronel Blanco, Brayan Bello, Wandy Peralta, Seranthony Domínguez, Elian Soto y Agustín Ramírez, entre otros.

Asimismo, participaron expeloteros y figuras históricas del béisbol dominicano, entre ellos Albert Pujols, próximo Salón de la Fama de Cooperstown y dirigente de la escuadra dominicana en el Clásico Mundial; Nelson Cruz, gerente general del combinado tricolor; Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol; Amaurys Nina, Plácido Polanco y Joel Peralta, quienes han contribuido de manera significativa al prestigio del béisbol nacional.

Cruz valoró el respaldo continuo del presidente Abinader al deporte dominicano y resaltó que este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo entre el Estado y los atletas, al tiempo que sirven de estímulo para las presentes y futuras generaciones.

La actividad se desarrolló en un ambiente de confraternidad y espíritu navideño, reafirmando el compromiso del Gobierno dominicano con el desarrollo del deporte y el reconocimiento a quienes representan con orgullo a la nación en los principales escenarios deportivos del mundo.